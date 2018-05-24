中市驚傳癲癇少年 墜樓不治

2018年05月24日 22:18 中時 黃國峰

中市南屯區南屯路4段一棟大樓，24日晚8時許傳出患有癲癇的14歲少年從住處6樓掉落大樓中庭地面，消防救護單位趕往救援時，發現少年全身多處骨折，已沒有呼吸心跳，救護人員緊急將他送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治後，仍在10時許宣告不治。

警方調查，就讀國一的林姓學生，有癲癇病史，常有行為異常、精神障礙，曾經就醫檢查仍無法確定病因，24日下午林姓少年就曾在家有撞牆的行為而強制就醫，才剛回家，於晚間近9時時，少年從住處6樓自己的房間窗戶跳下，墜落於大樓中庭的遊戲區，房內沒有遺書。

由於少年是掉落在遊戲區的軟墊上，家屬一度還把希望寄託在因為軟墊有抵銷掉部分力道，但醫院方面急救後，仍在晚間近10時宣告不治，家屬悲痛萬分，全案將交由檢察官相驗釐清死因。

台中市消防局表示，24日晚上8點54分接獲通報， 一名15歲少年從6樓跳下，已躺臥在地面，急需送醫。消防救護人員到場時，發現少年全身多處骨折，且無生命跡象，立即施以急救處置，緊急送往中山醫學大學附設醫院大慶院區急救，並通報員警到場調查原因。

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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(中時 )