林俊傑為這首歌挑戰4種唱腔

林俊傑在《夢想的聲音2》擔任常駐導師。（圖片提供：八大）

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林俊傑曾為了一首歌挑戰4種唱歌技巧。（圖片提供：八大）
林俊傑在《夢想的聲音2》透露養「聲」秘訣。（圖片提供：八大）
林憶蓮（左）與林俊傑一起上節目擔任導師。（圖片提供：八大）

林俊傑在《夢想的聲音2》節目擔任常駐導師，透露在節目中，看到身邊的導師們是自己的前輩或是偶像，若遇到非常強的素人討教者，都會推給他的那個畫面，至今想起來還是很有趣。節目中林俊傑演唱不少經典歌曲，每首歌一曝光，都在討論版引起熱烈迴響，其中翻唱優客李林的作品「輸了你贏了世界又如何」，在網路上創下4千多萬的驚人點擊率。但節目中，讓他遇到歌唱生涯最具挑戰性的歌是一首〈鳳凰于飛〉。

他說：「真的是打破我自己的界限，完完全全豁出去了，讓自己一個人同時去扮演了4個角色的表演。」他為了這一首歌，挑戰4種不同唱歌技巧，甚至編曲、音樂編排、服裝變換，不單單只是唱歌，像編排一個舞台劇一樣的演出去呈現。

被封為有「行走CD」美譽的林俊傑，也透露他是如何養「聲」，表示因為自己的腸胃是屬於比較敏感的體質，碰到胃食道逆流的時候，一旦胃酸過多，就會影響到自己唱歌的狀態，甚至影響到聲帶，就會聲音沙啞，容易發炎、感冒等等。所以特別注意身體健康，飲食避免吃一些刺激性和酸性的食物。

(中時 )

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