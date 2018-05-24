奪邦交國 陸委會：嚴審大陸官員及相關人士來台申請

2018年05月24日 22:55 旺報 呂佳蓉

針對布吉納法索與我斷交，陸委會嚴厲譴責中共強奪我邦交國，兩岸關係良性發展基礎已遭北京當局嚴重破壞，並表示政府未來將針對陸方各級政府官員及相關人士來臺嚴格審查，防範中共藉機在臺統戰分化、擾亂社會安定。

陸委會聲明稿表示嚴正抗議，強烈譴責中國大陸在不到一個月內連續以金錢利益惡意強奪我兩個邦交國，破壞臺海和平穩定基礎，更無視臺灣人民的權益與主張。對於北京當局一再對臺刻意挑釁與粗暴打壓，我們不會坐視隱忍。

陸委會指出，中國大陸企圖透過外交及軍事的偏執威嚇做法，壓迫臺灣接受其單方設定的「一個中國原則」，只能證明中共對臺灣的政策與民主民意充滿恐懼與不安；但北京當局反向而行的惡劣行徑，只會讓臺灣愈加堅定走自己的路、不會屈從。

陸委會強調，中共當局2年多來拒絕官方互動溝通化解分歧，卻始終透過相關人士來臺進行統戰分化，無助於兩岸關係良性發展與相互瞭解，在維護國家安全及保障全體國民福祉的考量下，政府必須採取必要措施，即日起將針對中國大陸各級政府官員及相關人士來臺嚴格審查，以強化國安管控機制、維護我社會秩序。

陸委會重申，北京當局是兩岸良性互動發展的破壞者，其愚昧作為不會對我們是主權國家的事實有任何一絲一毫的損害，國際社會也終將認清中共政權虛偽、兩面的本質，其利用政經強勢威脅，侵犯臺灣及他國主權安全，將嚴重危害整個東亞區域的安全結構及民主人權普世價值體系。

陸委會強調，臺灣仍將盡最大努力維持臺海和平穩定，臺灣 2,300萬人民將更加團結面對中共對臺的嚴峻挑戰，不會退縮、一致對外；我政府也將持續與國際社會密切合作，堅定捍衛我國家主權尊嚴與人民安全福祉。

(旺報 )