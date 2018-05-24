射擊世界盃》林穎欣女子空氣步槍封后 台灣史上首金

2018年05月24日 22:52 中時電子報 黃及人

我國射擊女將林穎欣24日在德國慕尼黑舉辦的射擊世界盃女子10公尺空氣步槍項目，以總分250.3分的優異成績，驚險擊敗中國大陸好手吳明陽的249.8分，替台灣摘下史上第1面射擊世界盃金牌！

2018世界盃女子組10公尺空氣步槍比賽，本項參賽人員總計194人(在今年射擊世界盃中最多人參賽場次)，我國選手林穎欣以630.3分、排名第5名成績進入決賽。(前次她在德國同一賽事排名僅40幾名)

在決賽的8人中，林穎欣順利闖過前6輪，和中國的吳明陽爭奪金牌，結果林穎欣頂住壓力，分別射下10.8分、10.3分，並以總分250.3分順利擊敗吳明陽的249.8分，替台灣摘下史上首面世界盃金牌。

中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，家住新北市林口區的林穎欣，是位很有天賦的選手，103年9月就讀林口高中選修射擊課，而被「拐」來試試，從此與射擊結緣，訓練約1年就掌握了步槍基本的射擊關鍵要領。

林穎欣從高二開始參加全國比賽屢屢破全國，高三第1次參加世界盃就拿第7名，且以這成績申請就讀台灣師範大學，才剛入學就獲國家隊徵召集訓，在訓練時間充裕與規劃得當，加上公西靶場及時啟用，讓她一舉在世界盃摘金。

年僅19歲的林穎欣，現在除了配合國家隊的訓練，準備參加8月的雅加達亞運，也接受奧會精英選手培訓集畫的運科支援，全面整合訓練條件下，估計她至少可參加4屆奧運，讓台灣有很大機會能在奧運會摘下射擊項目金牌。

(中時電子報)