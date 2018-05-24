盧秀燕競選團隊成形 紅派江啟臣任主委 黑派顏寬恒接總幹事

國民黨大老出手整合，確認由江啟臣（左）、顏寬恒（右）分別擔任盧秀燕的競選總部主委及總幹事。（王文吉翻攝）

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中時

國民黨於2月下旬通過提名盧秀燕投入台中市長選戰，盧的競選團隊要角遲遲未決。事隔3個月，主席吳敦義親自出手整合，24日上午他特別南下台中，與前任縣市長、議長及立委等人餐敘，並確認由紅派江啟臣接任主委，黑派顏寬恒擔任總幹事，地方派系宣告完成整合。

國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平昨天親自前往台中，於霧峰省諮議會的議蘆餐廳宴請前台中市長胡志強、前縣長陳庚金、黃仲生、前議長張清堂及前立委蔡鈴蘭、楊瓊瓔、蔡錦隆、沈智慧等重量級地方人士。

席間，吳敦義表示，今年大選台中非常重要，請大老們在幕後協助，讓立委江啟臣、顏寬恒中生代衝前線，主導大選。眾人也公推立委江啟臣出任黨提名市長參選人盧秀燕的競選總部主委，立委顏寬恒出任競選總部總幹事。

此時，因會勘行程晚到的江啟臣步入餐廳，吳敦義隨即抓準時機說「如果大家都沒意見，那我們就公推江啟臣擔任主委！」在場眾人鼓掌通過，盧秀燕輔選架構確立，她拉起江啟臣及顏寬恒的手，一同高喊「凍蒜」！

「推翻林佳龍的高牆，推倒蔡英文的拒馬！」江啟臣表示，民進黨執政兩年，包括兩岸對立、外交受挫、司法倒退、薪水停滯，大家心裡都有數，年底選舉，國民黨會給人民新的選擇；主委的工作，他一定「勇於承擔、不會推遲」，為了他的故鄉，中台灣真的很重要，把決戰中台灣決心喊出來，往南北延燒，相信國民黨絕對有機會，秀燕姐一定做得到。

(中時 )

與布斷交 府：中國近期金援建交… 中生代衝第一線！盧秀燕競選總部…

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