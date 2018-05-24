專屬體能教練照料 女足甜心不痛了

2018年05月24日 23:10 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

張愫心希望在日本移訓提升狀態，迎接自己的第一次亞運。（李弘斌攝）

為了備戰雅加達亞運，中華女足25日啟程赴日移地訓練，面對接下來的高強度訓練與比賽，包括「足球甜心」張愫心等開過刀的國腳，卻都比過去更有信心。因為現在有專屬體能教練「豆姐」劉馥榕協助，舊傷的痛痛、腫脹都改善了！

「之前女足沒有這樣的體能教練，能給我們這麼完整的東西，」張愫心說：「豆姐的訓練一開始比較吃力，但現在打完一整場比賽也不會很累。而且給她練之後，我的膝蓋比較沒有狀況了，甚至訓練、比賽前都不用再包紮。」

應諾吉運動訓練中心創辦人劉馥榕（左）目前也擔任中華女足的體能教練。（李弘斌攝）

應諾吉運動訓練中心創辦人劉馥榕解釋，受過傷的球員，常發生的狀況就是練完球傷處又會腫脹，代表身體還沒跟上需要的強度。事實上，運動員要在比賽中發揮競技能力，生理、心理的信心都需要。

「比賽過程中『痛』就是事實，他們都會知道，而且選手的身體比一般人更敏感，他們會擔心還有30分鐘『我該怎麼踢』。」因此，體能教練必須透過適當的訓練，讓受過傷的球員提升組織的強韌性，再延伸到肌肉的爆發力與抗衡能力，才能達到所需的強度。

張愫心（左）去年在臺北世大運上場，左膝仍少不了厚重的包紮。（資料照／李弘斌攝）

「現在女足球員腫脹的情況降低很多，這不只是訓練本身的規畫，還有訓練後的恢復。」劉馥榕說，現在練完球都要球員去做15到20分鐘的冷水水療恢復，因為有好的恢復狀態，身體隔天才能恢復到穩定狀態，甚至比前一天更好。

此外，運動員在高強度的訓練後會很快趕到飢餓，「泡水的同時可能就要塞給她們一些補給品。」劉馥榕強調，對運動員的照顧必須非常細膩，「眉角」絕不是只有訓練而已。

張愫心的左膝開過刀，從復出後到去年臺北世大運為止，訓練或比賽前一定要層層包紮，近來卻能拋開這個沉重的負荷，讓她信心十足的說：「這是我的第一次亞運，4年一度對大家都很重要。從年初選拔到名單大致確定，我們都處在備戰狀態，明天啟程到日本移訓，也會好好努力提升！」

(中時電子報)