中生代衝第一線！盧秀燕競選總部 顏寬恒、江啟臣擔重任

2018年05月24日 23:23 中時 林欣儀

展現藍營大團結氣勢，國民黨主席吳敦義24日在省諮議會宴請中部地方大老，同時舉行黨內高階幹部閉門會議，據悉，會中確定台中市長參選人盧秀燕競選總部主委、總幹事將分別由立委江啟臣、顏寬恒擔任。吳敦義表示，這是讓中生代衝在第一線。

這場閉門會議24日中午在省諮議會召開，由吳敦義設宴邀地方要角共聚，包括前立法院長王金平、前台中市長胡志強及前立委楊瓊瓔、蔡鈴蘭、沈智慧等人皆出席。但前台中縣長廖了以、前台中縣議長林敏霖及前立委顏清標、台中市議會議長林士昌有事未出席。

會議結束後，盧秀燕並與江啟臣、顏寬恒並肩高喊「凍蒜」，展現團結氣氛。盧秀燕表示，這場選戰非常兇險，江啟臣、顏寬恒雖然才宣布擔任競選重擔，但過去這段期間已經帶著自己到處拜訪地方，3人一定共同努力完成黨交付的任務，贏得勝選。

顏寬恒說，大家的理想就是要藍天再現，盼透過團結贏回台中市市長寶座及其他21縣市，才會有未來2020年的大勝。這次擔任總幹事雖是重任，但不管是如何重的千金萬擔，一定會全力大拚，就是要贏回人民的信心。

江啟臣表示，盧秀燕能順利當選，就是要推倒林佳龍的高牆、蔡英文的拒馬，唯有2018拿回中台灣，才能在2020重返執政的道路。未來除擔任競選主委職務，也會在立法院擔綱第一線，未來透過黨團結合輔選，將輔選力道做到最大。

吳敦義則呼籲大家一起當盧秀燕的助選員，共同打拚「翻轉台中」，並強調2018選舉要打拼讓國民黨「執政過半」。

(中時 )