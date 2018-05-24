小樂吳思賢表現撩妹招 對待每個都要不一樣

小樂吳思賢自稱於學生時代曾送過swatch給當時的女友，就算現在戴上仍能勾起一些甜蜜回憶。（swatch提供）

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小樂吳思賢與模特一同為swatch全新SKIN Irony系列表款步上伸展台。（swatch提供）
swatch SKIN Irony超薄金屬表SKINNOIRIRON極簡黑，4750元。（swatch提供）

近期將投入新戲拍攝的小樂吳思賢，今受邀手表品牌swatch邀請出席SKIN Irony系列發布派對，自稱上次配戴品牌腕表已是國、高中時期，戴上最新表款，也不禁令他回想其送表給學生時期女友的甜蜜。

小樂透露學生時代曾送過品牌表款給當時女友當作禮物，更會花心思盡量挑選不同品項的禮物，送給不同時期的心怡對象，還笑說：「因為現在網路發達，我怕以前的照片被找出來會吵架。」目前感情仍處於空窗狀態的他，坦言對異性不會第一眼就來電，要透過相處後才能漸漸萌生好感，當被問到喜歡女生的類型時，他回答要和自己一樣開朗、正面、喜歡笑，年齡則以9歲為上限。但在《姊的時代》中成功演活姊弟戀的他，旋即又別具深意地補充到：「就算是比我大10幾歲，喜歡上了也沒關係。」

小樂平常就對穿搭十分有心得，活動中一襲裝扮即是出自他本人之手，鞋款還是現在市面上難以入手的潮流聯名款式。坦言亦喜歡收藏腕表的他，目前藏有6、7只不同表款，平常也會多準備一些當作搭配衣著的飾品。外型日漸成熟的他，活動中選擇配戴swatch新款SKIN Irony金屬表款現身，簡約又具未來感的外觀，令他坦言對品牌改觀。

而小樂自身的演藝事業，更如同表款般升級，雖然投身忙碌的戲劇圈，但仍不忘積極為新專輯努力準備。透露新專輯是自己的重要轉折，將有更多屬於自己的元素出現，他也信誓旦旦地保證，希望今年年底以前可以發行。

(中時 )

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