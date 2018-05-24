古董蒸汽火車迷快搶！「仲夏寶島號」釋出今年最後梯次

2018年05月24日 23:29 中時 何書青

仲夏寶島號行駛路線圖。（易遊網提供）

一年一度只在夏天才會現身的國寶級蒸汽火車「仲夏寶島號」日前搭配郵輪式列車搶先開賣3梯次，才開賣就熱銷到幾近完售，看準古董火車的懷舊魅力持續發燒，易遊網再次推出夏季限定最後3梯席位，搭配獨家的環島之星觀光列車，帶民眾輕鬆暢玩花東。

「仲夏寶島號」與日本C57車款同型，在日治時期擁有速度之王的美稱，是歷史上不朽的急行列車。這次將於玉里站出發，抵達台東站，沿線停靠4個特色車站，像是以大地糧倉為構想、獲得兩岸四地建築大獎的「富里車站」，以自然原木加上玻璃帷幕打造、全台16大最美麗的火車站之一的「池上車站」，新舊車站並存、圍繞在稻田間的「關山車站」，還有傳說中到不了的秘境車站「山里車站」等，每站會停留30分鐘至近1小時不等，遊客不僅可從容體驗花東車站之美，還有小農市集、藝文走廊、百年車站紀念活動、蒸汽火車小學堂等活動可同歡參與。

「仲夏寶島號」行駛日期分別是6月23日、6月30日和7月7日，而易遊網規劃出有2至4天可選的「仲夏寶島號」搭配環島之星行程，售價7590元起，北、中、南出發，深遊走訪花東秘境景點，包含被形容為被上帝親吻過的清泉「拉索埃湧泉」、宛如蒼茫荒蕪月球的台東奇景「利吉惡地」、位於斷崖峭壁上且號稱全台最驚險的「豐濱天空步道」等。蒸氣火車迷可要好好把握今夏最後的梯次，感受蒸汽火車獨有的年代魅力和懷舊風情。詳情可至易遊網www.ezTravel.com.tw查詢。

(中時 )