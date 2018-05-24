虐女童致死姨丈要交保？ 派出所前大批鄉親湧現

今(24)日晚間卻在網路上傳出楊男疑似要交保的消息，惹得大批鄉親到派出所前要向殺人兇手討公道。(翻攝網路)

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中時電子報

彰化1名5歲女童，前天疑遭負責照顧的24歲楊姓姨丈毆打至休克送醫，經醫生搶救仍在昨日下午傷重不治，由於女童頭部遭鈍器重擊、肛門破裂，不排除遭到性虐待，此案件也引發社會譁然，彰化檢方也以羊男涉嫌重大，有串證及逃亡之虞，以殺人罪嫌聲請羈押獲准。不過，今(24)日晚間卻在網路上傳出楊男疑似要交保的消息，惹得大批鄉親到場要向殺人兇手討公道。

今晚8點多，來自台中、嘉義等500多名民眾帶著冥紙到姨丈家，指稱說要給女童的，隨後就持球棒朝家中物品破壞，警方顧及楊男母親安全，將她移至田尾派出所安置，民眾就跟著前往還沿途方鞭炮，要求警方將楊男交出來。

由於網路上誤傳楊男會在今晚交保，因此網友直播現場畫面，有大批鄉親聚集，想要為女童討公道，為此警方出來說明，楊男今晚不會出來，說明楊男仍在看守所羈押中，不過現場民眾還是不肯散去，此直播直至今晚11點許，共計4.7萬人觀看。

彰化地檢署襄閱林漢強表示，從小妹妹全身布滿新、舊傷痕，以及醫師診斷報告與阿姨證詞，鎖定楊姓姨丈涉嫌重大，且有串證及逃亡之虞，以殺人罪嫌聲請羈押獲准。女童的母親17歲生下她後，就與女童父親分手，並把女童送給沒有小孩的姊姊與姊夫照顧，自己則是另組家庭，與現任丈夫育有一子。

(中時電子報)

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