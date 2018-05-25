檢察官說法》賄賂與餽贈灰色空間 餽贈罪可彌補

2018年05月25日 07:00 中時電子報 吳家詮 /編輯 /編輯

馬英九質疑民進黨團總召柯建銘向前立法院長王金平關說案，意外扯出洩密爭議，在這樣的思維中，常被混淆的「餽贈」和「賄賂」之間有無灰色空間？法務部長邱太三近日提出推動「饋贈罪」立法的構想，檢察官陳瑞仁發表他對「饋贈罪」看法，他認為，餽贈與賄賂之間的模糊地帶，可以用「餽贈罪」來彌補。

《法律論述》

愧贈罪是什麼？

饋贈罪是賄賂罪的「補位」條款，就是在「賄賂罪」漏接之後，上前補位將收錢的公務員繩之以法的罪名，其構成要件可以參考美國聯邦法。美國之收（送）紅包罪可以分為二類，一是賄賂罪（bribery, 18 U.S.C. § 201(a)(b)），此罪之成立其「紅包」與公務員的「職務行為」間須有「對價關係」，即雙方有「互惠」的意圖，法條用語是in return for（做為回報），得處十五年以下有期徒刑。

另一類是饋贈罪（gratuity, 18 U.S.C. § 201(c)亦稱為小費罪），此罪其賄賂與職務行為間不須要有對價關係，只要有關連性（linking，原因關係）即可成立，其法條用語是for or because of（為了或因為），得處二年以下有期徒刑。

舉例而言，公務員在驗收時，如果送錢或收錢時是基於「沒有紅包就不會通過」之意圖，就是犯了賄賂罪，但如果是「給不給紅包都會通過，只是聊表謝意，辛苦你了」則只能成立饋贈罪。一般情況下，小數額且是事後給的，在美國會成立饋贈罪而不是賄賂罪。

但如果是根本與職務行為沒有關係，而是另有原因關係，例如單純基於同學情誼請吃飯，或單純基於對職位之尊敬而在晉見總統時送給他一個見面禮，就不會構成饋贈罪。

我國法院經常在檢察官已經證明公務員收錢或接受招待後，以類似「工程款高達三億元，但送禮僅三萬元，顯然無法成立對價關係」、「經查喝花酒席間，廠商並未開口央求放水，公務員也未刁難，顯與職務行為無對價關係」而判無罪。如果我國有制訂饋贈罪，這些公務員或送錢的人就可以用饋贈罪來加以處罰，因為縱使沒有對價關係，也是有原因關係上之關連性。（本文作者為法務部參事、檢察官改革協會發起人陳瑞仁）

(中時電子報)