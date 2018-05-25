川金會生變 蓬佩奧： 美方做足充分準備 北韓無回應

2018年05月25日 00:28 中時 江靜玲

美國國務卿蓬佩奧今天表示，北韓領袖金正恩與他晤面時同意6 月12日與川普總統在新加坡舉行峰會，雙方團隊並準備著手籌劃峰會。蓬佩奧說，美方已做足充分的準備，但北韓方面卻了無回音。

蓬佩奧是在出席聯邦參議院外委會聽證會透露前述有關與北韓協商美朝峰會內情的。蓬佩奧抵達參院聽證會前，白宮恰好發出川普總統給金正恩的公開信，宣布取消新加坡川金峰會。

難掩低落神情的蓬佩奧，在聽證會上極力克制自己有關參議員詢問川普政府在美朝峰會協商和部署過程中，是否有政策或執行與溝通上的疏失。

蓬佩奧說，他與金正恩共舉行了3次會談，前後加起來共約3小時，透過傳譯他相信金正恩知道他說了什麼，包括「完全銷毀核武」在內。

蓬佩奧稱，他確定金正恩了解美國完全銷毀核武的要求；金正恩並同意釋放三名美國人質，以及6月12日的美朝峰會。他才會在回到華府後向川普總統報告，可以舉行會議。

蓬佩奧表示，他對北韓過去幾天充滿敵意的聲明，感到遺憾。他不認為川普和金正恩此刻晤面會有「成功」的結果。但他對達到北韓完全銷毀核武的目標仍感樂觀，相信川普總統亦同。

至於北韓撤出新加坡峰會，是否反應了金正恩是一名「脆弱」的領袖，無法擺平內部反對徹底銷毀核的勢力，蓬佩奧則表示，從他與金正恩接觸的經驗，他不覺得金正恩是一名脆弱的領袖，但他無法臆測平壤為何撤出美朝峰會。

(中時 )