內埔農工原住民成果展，工藝舞蹈原民風

2018年05月25日 00:47 中時 潘建志

屏東內埔農工舉辦南區原住民教育成果聯展，除了內埔農工原住民藝能學程師生的作品聯展暨樂舞表演成果展，也邀請到屏北高中、大仁科大、明正國中等校學生一起參與展演，呈現三年來學生學習原住民技藝傳承與創新的成果。

內埔農工原住民藝能班學程已開設13年，培育許多原住民藝術人才。學生從2年級開始上課，課程內容有族語、工藝、樂舞、繪畫4項，學生除了要學習排灣族與魯凱族母語外，也得學習傳統技藝並從中找出自己的興趣。

今年成果展主題是「思．藝．似．啟」，由美術工藝老師雷斌、馮志正、樂舞展舞台總監巴魯．瑪迪霖帶領，展出陶藝、繪畫、編織，及原住民樂舞。今年樂舞舞碼為《Vavayan，女人》，演出排灣族女人從少女工作、戀愛，再到結婚的不捨之歌，詮釋排灣族女人堅強內斂的一面。

陶藝老師馮志正說，學程內容除了原住民傳統文化，也強調實用性，希望學生未來升學或就業用的到，因此必須從基礎的素描、色彩學學起，再進一步到浮雕等立體作品，他希望學生能將傳統元素加上科技，也能夠商品化。

學生劉念萍的繪畫作品《琉璃的世界》以排灣族琉璃珠為發想，畫作充滿豐富形態及鮮豔的顏色，讓指導老師雷斌看了愛不釋手，花錢買回家。她之前未接觸過繪畫，這次作品展現出繪畫天份，她說原民學程讓她學到很多原住民傳統文化。

(中時 )