美國總統川普宣布取消「川金會」 致金正恩信函譯文

2018年05月25日 03:04 中時 王嘉源

美國之音中文網24日報導說，美國總統川普原定6月12日與北韓最高領導人金正恩在新加坡舉行歷史性會晤（川金會），但北韓近日突然變臉對美國表達極大不滿，其副外長崔善姬24日更威脅說，如果美國繼續「邪惡行徑」，北韓將重新考慮川金會。針對美國副總統彭斯警告北韓別耍弄川普，崔善姬還抨擊他「信口開河、肆無忌憚」。

據美國有線電視新聞（CNN）報導，川普總統對北韓抨擊副總統彭斯極為惱怒，決定還以針鋒相對的報復，因此致函金正恩取消峰會。白宮24日隨後公布了川普總統給金正恩的信函。以下是信件的全部內容，美國之音於其中文網站刊載出譯文。

金正恩閣下

朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長

平壤

親愛的委員長，

非常感謝你為我們長期期待的，原定6月12日在新加坡舉行的峰會所進行的各種談判和討論付出了時間、耐心和努力。我們當時被告知朝鮮提出了會晤的要求，不過，這對我們來說並不重要。我曾非常期待與你會面，不幸的是，基於你在最近聲明中所表現出的極度憤怒和公然敵意，我覺得在這個時候舉行這一計劃已久的會談並不合時宜。

所以，謹以此信告知新加坡峰會不會舉行。雖然這對我們雙方都好，但卻有害於全世界。你談到了你的核能力，但是我們核能力是如此強大，以至我向上帝祈禱它們永遠不會被動用。

我曾經覺得你和我之間曾建立起極好的對話，因為最終只有對話才是重要的。我非常期待某一天與你會晤。同時，我還想感謝你釋放了人質，他們現在已經與家人團聚了。那是一個很美好的姿態，我們非常感謝。

如果你改變主意、仍要舉行這次最重要的峰會，你不必遲疑，隨時可以打電話和寫信給我。這個世界，特別是朝鮮，已失去了一個創造持久和平、偉大的繁榮和富足的偉大機會。錯失這一良機乃歷史上真正可悲的一刻。

此致，

唐納德·川普

美利堅合眾國總統

(中時 )