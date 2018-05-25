世足》倒數20天－悲情梅西 能讓阿根廷不再哭泣？

2018年05月25日 03:09 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

梅西（Lionel Messi）是不是史上最偉大的球王？可能還需要時間證明，但最「悲情」的球王可能當之無愧。很難想像，這位拿過5座「世界足球先生」（含國際足總金球獎）、被認為是當今地表最強的足球員之一，就是無法和他的祖國阿根廷贏得任何一座成年國際賽冠軍。

別忘了，就連與梅西堪稱「一時瑜亮」的C.羅納多（Cristiano Ronaldo），都在前年幫葡萄牙稱霸歐洲國家盃了，梅西和阿根廷不但在上屆巴西世足賽屈居亞軍，也在2015、2016年連兩屆美洲國家盃決賽飲恨。

梅西當時難過的宣布退出國家隊，阿根廷舉國震驚。幸好他最後還是回來了，而且在世足南美資格賽最後一役，客場對厄瓜多大演「帽子戲法」，讓阿根廷自2001年來首次在基多奪勝，也以南美第4名驚險拿下俄羅斯世足賽門票。

梅西將在俄羅斯度過他的31歲生日，算算年紀，他也公開表示這可能是自己贏得世足冠軍的最後機會。梅西本季以34球穿上西甲金靴，幫助巴塞隆納贏得西甲、西班牙國王盃「雙冠王」，顯示他仍維持高檔狀態，但光憑一個人贏不了世界盃，接著就是同一個老問題，他的阿根廷隊友準備好了嗎？

本季以29球並列義甲金靴的國際米蘭隊長英卡迪，未被阿根廷選入世足23人名單。（美聯社資料照）

阿根廷教頭桑保利（Jorge Sampaoli）日前宣布世足23人正選名單，竟然沒有甫獲義甲金靴的國際米蘭隊長英卡迪（Mauro Icardi），立刻引發爭議。

畢竟桑保利押寶季末開刀復出的曼城前鋒阿圭羅（Sergio Agüero），挑了暱稱「La Joya」（西班牙文寶石）、本季義甲進22球的尤文圖斯小將狄巴拉（Paolo Dybala），大家都能理解，但第4位上榜前鋒是「小菸槍」伊瓜因（Gonzalo Higuaín），他本季在義甲攻入16球，幾乎只有英卡迪（29球）的一半啊！

義甲單季最高進球紀錄保持人伊瓜因，這兩季的進球數據逐漸下滑，仍獲得阿根廷國家隊青睞，第3度出征世足賽。（美聯社資料照）

桑保利說，他針對戰術配合做考量，只好忍痛割愛英卡迪。的確，英卡迪屬於觸球不多，大多留在前場、等待機會執行致命一擊的前鋒，但更勤於跑動的伊瓜因，技術水準與一般認定的頂尖阿根廷前鋒，其實是有段落差。

如果說，梅西、阿圭羅、狄巴拉的小組配合，可以像《魔戒》中的精靈那般優雅，那麼在中間加入伊瓜因，就像是硬生生塞進個矮人一樣。矮人不是不強，但這種組合就是「卡卡的」，能是阿根廷的奪冠希望？

24歲的狄巴拉是阿根廷未來希望，卻還沒在國際賽進過球。（美聯社資料照）

當然，梅西、阿圭羅、伊瓜因都是上屆班底，阿根廷至少可以宣稱，本屆加入才華洋溢的狄巴拉，鋒線戰力絕對「有增無減」。問題是在球場另一端的利空，卻是阿根廷難以彌補的打擊。

4年前替阿根廷守滿7場、只失4球的當家門將羅梅羅（Sergio Romero），在23人名單公布後宣布因右膝受傷需要開刀，確定無緣本屆世足賽。阿根廷目前本來就沒有門將在歐洲頂級聯賽擔任先發主力，如今更是雪上加霜。

阿根廷4年前能殺入決賽，防守其實是最大關鍵，少了羅梅羅的傷害不言可喻。就算在D組仍可望拿下第1，闖過16強的難度也不大，8強之後可是考驗重重。大家都不捨讓梅西落淚，但足球之神給他的考驗，可能比上屆還要沉重。

門神羅梅羅因右膝受傷開刀，無緣本屆世足賽，讓阿根廷後防拉起警報。（美聯社資料照）

阿根廷小檔案

★世界排名：5

★世足參賽次數：17

★世足最佳成績：冠軍（1978、1986年）

★上屆成績：決賽 0比1負德國

★總教練：桑保利（Jorge Sampaoli）

★台灣運彩奪冠賠率：8.50

(中時電子報)