5／25三大報頭條要聞

2018年05月25日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●繼多明尼加於本月初與大陸建交後，我在非洲「唯二」邦交國之一的布吉納法索，昨也閃電宣布與我斷交，成為蔡政府上任後第4個斷交的國家，我友邦僅剩18個。消息傳出，蔡英文總統昨晚親上火線，抨擊中國玩弄金錢外交，去我國主權化的蠻橫作為，已挑戰台灣社會的底線，「我們不會再忍讓！」

●川金會確定破局！北韓與美國原本看似修好，近來卻你來我往互嗆，敵意持續升溫，北韓昨天稍早拿美國副總統彭斯開刀，批他無知愚蠢，成為壓垮美國的最後一根稻草。川普在台北時間昨晚9點46分突然拋出重磅震撼彈，宣布原定6月12日在新加坡登場的川金會取消！川普並威脅，如果北韓輕舉妄動，美國有所準備。

●監委為解決少子化主動調查教育部招生措施，教育部的回覆卻讓人無言，把陸生不來台都推給大陸官方片面阻止，對我方卡陸生的「三限六不」等不友善政策避重就輕。例如陸生大幅減少，教育部回覆監察院「台灣對陸生仍有一定的吸引力」。

●「台北論壇基金會董事長蘇起月初率團訪陸，據訪團成員所獲訊息顯示，若蔡政府持續以懲罰、恫嚇手段，讓赴陸發展台商、台生「有家難歸」，陸思考將這些民眾視為國民，考慮核發身分證，未來或將加速推動台胞「國民化」。

◎旺報

●美國總統川普致函北韓領導人金正恩，告知取消6月12日在新加坡舉行的川金會！白宮當地時間24日公布川普致金正恩的信函，指因為金正恩最近的憤怒言詞，讓他認為現在並不適合舉行「川金會」。但他說，如果金正恩改變心意，再打電話給我。

●據南韓媒體報導，北韓當局在當地時間24日上午11時至下午4時17分，陸續爆破拆除咸鏡北道吉州郡豐溪里核子試驗場的2號坑道、觀測所、4號坑道、3號坑道與營房等設施。此次獲准採訪的美、中、英、俄、韓5國媒體記者現場見證。

●大陸國務院24日發布廣東、天津、福建三大自貿區深化改革開放方案，其中，在深化福建自貿區改革開放方案的通知上，台灣可望成為該區未來發展的要角，通知指出，未來福建自貿區將探索在文化產業、體育產業、教育、積體電路等領域進一步對台擴大開放及合作，同時將建立閩台金融溝通常態對接交流機制，福建自貿區未來或將成為兩岸合作的大平台。

●大陸國務院常務會議23日決定，自7月起，在北京等17個地區，推行為期兩年的服務貿易創新發展深化試點，將擴大外資對服務業的市場准入，並在電信、旅遊、工程諮詢、金融、法律等領域重點推出相關開放措施。中國社科院財經戰略研究院執行研究員張寧表示，除了擴大開放之外，會議也強調了服務出口，預計未來政府會加大對服務出口重點領域企業的支持力度。

◎工商時報

●在北韓炸毀豐溪里核子試驗場坑道後，美國總統川普（左）周四突然公開致函北韓領袖金正恩（右），宣布取消6月12日新加坡峰會。

●蘋果（AAPL）將於6月5日（台北時間）召開全球開發者大會（WWDC），新版iOS、macOS軟體，及iPad及Mac電腦將亮相。法人指出，蘋果自6月WWDC到9月的新機發表會是逆轉勝關鍵，蘋概股將重返榮光。

●達德能源1200億聯貸案正式啟動。據知情人士透露，在上月底已通過經濟部第一階段遴選，且預定在2020年併聯開始售電給台電的達德能源，已正式向台灣銀行展開聯貸案的籌組協商，目前已知該聯貸案規模訂為1200億、15年期，預定最晚會在今年底之前將完成簽約、撥款，並且會分成兩階段撥入。

●永大機電許家堂兄弟經營權爭奪戰仙拚仙，寶佳少東林家宏也參一腳！永大董座許作立獲日本日立相挺欲力保6席董事及3席獨董，堂弟許作名雖獲林家宏以旗下和築投資名義徵求委託書，希望爭取2席董事及1席獨董，但業界評估難以撼動公司派的經營權。

(中時電子報)