川金會破局 專家分析未來四種可能發展

川普(左)宣佈取消與金正恩(右)在新加坡的正式會晤。(併圖/美聯社)

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中時電子報

原訂六月在新加坡舉行的川金會確定破局，美國總統川普一方面肯定近來雙方建立對話管道，並期待兩人終會見面；但他也直截了當警告，如果北韓採取軍事行動，美國已準備就緒對抗北韓。專家分析，未來「最佳情況」，是延後舉行峰會，但雙方對如何去核化的歧見縮小；「最糟情況」，則是從口水戰提升為真槍實彈的戰爭。

根據聯合報，麻省理工學院（MIT）核子專家納蘭（Vipin Narang）認為，六月川金峰會取消後，下一步展望不明，接下來可能有四種發展！

最佳情況：延後舉行峰會，但雙方對如何去核化的歧見縮小。美國和北韓都明白，目前雙方在去核化議題上的歧見仍深。日後若能促成某種諒解甚至凝聚共識，兩國領導人會晤和敲定協議便可望水到渠成，循正規外交途徑化解紛爭。

次佳情況：延後峰會，但敲定協議似無突破性進展，繼續維持現況。不過，由於美國與北韓已開始直接對話的管道，兩國關係仍是數十年來最佳。

次糟情況：雙方關係最近急速熱絡後，又迅速降回2017年的冰點。這意味北韓可能又回頭測試飛彈，而美國可能加強對北韓經濟制裁力道。

最糟情況：舌戰轉化為實際的戰爭。若兩國果真「核對核」攤牌，後果將不堪設想。

納蘭認為，最可能的發展是第二種情況，也就是峰會延後、後續外交談判並無進展；最不可能的發展則是雙方全面開戰，但不容否認的是，川金峰會取消後，雙方開戰的可能性已升高。

(中時電子報)

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