蘭嶼拼板舟、香蕉絲編織！《台灣部落寶藏》秀原民文化美

2018年05月25日 06:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

智慧是知識凝結的寶石，文化是智慧放出的異彩！借鏡歷史，一個國家可能消失，然所傳承的文化卻能永遠流長！在台灣就有一群人，讓原民文化發揚光大！92歲噶瑪蘭族阿嬤是香蕉絲編織僅存的傳人之一，用美麗刺繡編織尋找身份認同；為守住傳統，台東國小主任成立布農傳統祭儀歌謠培訓隊，讓學校和部落孩子向長老學習傳統歌謠及祭典文化；台灣也有「航海王」，雅美族人手工打造蘭嶼拼板舟想要航行渡海，完成心裡那個夢！

《台灣部落寶藏2》樂舞文化-杵音。（Discovery頻道提供）

台灣原住民族文化躍上國際舞台！Discovery頻道與原住民族委員會再度攜手合作推出《台灣部落寶藏2》，深入探訪原住民族部落，並透過鏡頭記錄原住民族樂舞文化、染織刺繡、傳統技藝。節目將於6月2日起 每週六晚於Discovery 頻道播出，並於6月9日起向全世界陸續播出，展現台灣原住民族之美!

《台灣部落寶藏2》染織刺繡。（Discovery頻道提供）

《台灣部落寶藏2 》透過9個不同原住民族的故事，記錄了來自台灣不同部落文化。樂舞對原住民族而言不只是表演，更記錄了傳統與記憶。邵族的杵音因樂器製做困難面臨技術失傳的危機，而新一代年輕人石嘉量兄弟為了找回邵族的守山傳統，決定重返部落學習杵音。

台灣鄒族特殊文化「揉皮」。

台東縣利稻國小主任邱榮義成立布農傳統祭儀歌謠培訓隊，讓部落孩子向長老學習傳統歌謠，透過八部合音讓新一代學習文化認同、傳承文化。染織刺繡代表的不只是原住民族的身份認同，一針一線更編織出族人的智慧與歴史，位於東海岸的噶瑪蘭族，藉由獨特的香蕉絲編織技術成功正名; 卑南族的十字繡，每一圖紋都代表著家族榮耀。

泰雅族的染織技術，擅於利用環境資源製作染料，是女性應具備的才能。原住民族傳統技藝精湛，台灣雅美族的拼板舟，是利用龍眼樹取得龍骨，再由其他不同的樹材拼板而成。

台灣原住民美麗刺繡，一針一織都傳承美好文化。

排灣族的傳統三寶，陶壺、青銅刀及琉璃珠具有不同的神話故事，顯現排灣族的社會秩序，鄒族的鞣皮，以獸物的毛皮製成，是獵人英勇的象徵。從樂舞文化、染織刺繡到傳統工藝，原住民族展現出高度生活智慧，他們的技藝更讓世界驚豔。

原住民族主任委員夷將‧拔路兒(Icyang‧Parod)Discovery 頻道總經理邱煌及紀曉君一同以杵「擊」。（Discovery頻道提供）

而記者會現場邀請到曾在世大運擔任開幕表演的杵音文化藝術團，「原」音重現節目中阿美族充滿力量的歌舞，為節目首映揭開序幕。原住民族主任委員夷將‧拔路兒(Icyang‧Parod)也與Discovery 頻道總經理邱煌及多位原住民族代表，一同以杵「擊」出新高收視率，預祝節目收視長紅。

《台灣部落寶藏2》首映記者會現場邀請原住民族美聲歌后紀曉君站台，身穿卑南圖騰的灰白洋裝亮麗現身，近期瘦身有成的紀曉君表示：「卑南十字繡與古調一直都是部落珍貴的文化，我的阿嬤阿公和媽媽都是從事原住民族文化傳承的工作，雖然阿嬤和媽媽已經不在了，但看到自己從小接觸到大的事物，能被Discovery頻道記錄下來拍成節目並於國際播出，讓我身為原住民族感到非常驕傲！

(中時電子報)