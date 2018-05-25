無人機XAR藝術表演！《孩子2.0》登丹麥揭難民悲苦

《孩子2.0》演出實錄。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

看似全球化的世界其實貧富不均比想像更嚴重，有許多被「掩蓋」的人群在影像中仍看不見！難民議題也不再是個別區域的事物，支持人權與人道救助的國家都有責任！台灣表演團體用藝術詮釋這個難解議題！

文化部本年度「表演藝術結合科技跨界創作」計畫之數位藝術作品《孩子2.0》，今年受邀於丹麥點擊藝術節進行演出。點擊藝術節是目前北歐數位藝術與電子音樂的重點發表與研發平台，而作品《孩子》以飛行器為創發，於去年林茲電子藝術節演出後，隨即受到邀演，而共同創作的三位藝術家，方式馬戲藝術總監方意如、與純禾作數位藝術家羅禾淋、陳依純則繼續透過飛行器、表演者的互動，與AR技術，來結合數位與人文的概念創作。

《孩子2.0》作品錄像展。（主辦單位提供）

《孩子2.0》由難民議題與民族迫害為出發，也反映無論是當今社會或是台灣現下，仍有許多因為言語或肢體暴力，而失去話語權的人群，陳依純、羅禾淋、方意如分別由四軸無人機、AR擴增實境，與戲劇表演結合，探討在壓迫下，人們內心的創傷以及對未來的期望，由於藉由飛行器的錄像鏡頭，配合AR擴增實境的虛擬人物與景觀，現場觀眾也同時並存與感受飛行器所帶來的壓迫與災難景象。

《孩子2.0》演出實錄。（主辦單位提供）

今年丹麥點擊藝術節，以探究人如何與環境之間共存的平衡之道為主軸，更探討人與所創造之新科技的共存共榮，本次《孩子2.0》演出，創作方面除了由方式馬戲與數位藝術家之間的創發，技術方面，與中國科大互動娛樂設計系四軸無人機定位技術合作，讓製作得以完備，展演於5月19日與20日進行演出，藝術節總監麥可福克，在演後也表示「作品意向與美感兼具，未來更有持續發展的潛力。」也期待未來作品發展也能以社會關懷為出發，給予數位科技藝術人文的溫度。

(中時電子報)

藝術家與丹麥藝術節總監合照。（主辦單位提供）
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