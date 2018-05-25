吳茂昆違法赴陸不承認？ 網批「無恥程度是部長等級 」

教育部長吳茂昆。（本報資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

昨(24)日國民黨立委柯志恩在自己的臉書上PO文，表示教育部長吳茂昆在2005年擔任國科會主委時，赴大陸蘇州出席國際科學理事會，接著又到杭州參加高新科技高峰論壇，但吳只申請到蘇州，並未申請到杭州，柯志恩表示自己有證據可證明吳並沒有申請，當下吳僅說「我不能回答」。對此網友全都痛斥「太無恥」、「這個真的大爛人」。

昨日柯志恩就在自己的臉書上指出，自己在質詢吳茂昆時的情況，柯志恩指出2005年時任國科會主委的吳茂昆到蘇州出席國際科學理事會，之後再轉到杭州參加由杭州大學和香港科技大學合辦的高新技術高峰論壇，但吳只有申請到蘇州，並未申請到杭州。

一開始吳僅回答到杭州也有申請，但當柯志恩說，她有證據，證實吳茂昆未申請到杭州，如果最後確實吳真的沒申請，吳茂昆是否兌現有違法就下台的承諾，此時吳茂昆開始支支吾吾，在柯志恩一再逼問下，吳茂昆乾脆回說「我不能回答」，避談違法就下台。

對此在PTT上的網友都痛批「太無恥了 這人這政府」、「厲害了這無恥的程度，厚黑界的絕頂高手，難怪能當上部長」、「這個真的大爛人」、「民進黨越護航只會讓年底的選舉得票率越難看而已」、「吃相難看 噁心」、「人家有台灣價值 你不懂啦~」。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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