布國斷交！小英說不再忍讓 港媒：要把美國拉進來？

2018年05月25日 07:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

非洲布吉納法索昨（24日）宣布與台灣斷交。總統蔡英文親上火線，聲稱面對大陸「打壓」，台灣「絕不會退縮，不會再忍讓」。這是否表示蔡英文將走回與大陸對抗的老路？《中評社》認為蔡英文有可能在大陸的打壓下，將倒向美國，換取「美國的保護」。如此，台灣的外交處境只會更困難，付出的代價將越大，到時吃虧的還是台灣自己。

港媒《中評社》指出，蔡英文執政2年斷交4國，不到1個月斷2國。昨布吉納法索斷交，蔡英文於記者會上表示「不再忍讓」，陸委會稍晚立即宣布將對大陸各級政府官員及相關人士入台嚴格審查。更有親綠學者認為，台灣應主動出擊，爭取願意和台灣建立邦交的國家；在野黨時代力量要求蔡英文放棄「維持現狀」，推動「制憲正名」。

然而，在大陸的打壓下，蔡英文或將進一步倒向美國，不惜讓美國總統川普予取予求，換取美國的「保護」。美國在台協會（AIT）內湖新館將於6月12日舉行落成，外界關注美國白宮國家安全顧問伯爾頓是否將會訪台？若伯爾頓訪台，將對美中台關係投下變數，大陸對此相當警惕。

《中評社》提醒蔡英文不要一昧責怪大陸打壓，這無法阻止斷交潮的發生。若蔡英文為了報復大陸走回對抗的老路，兩岸關係持續緊繃，則台灣外交處境只會越發困難，付出的代價將越來越大。

(中時電子報)