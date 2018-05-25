女童遭虐死誤傳嫌犯交保 300網友暴動撒冥紙圍警局

2018年05月25日 08:18 中時 鐘武達

情緒激憤的網友到楊嫌住家撒冥紙破壞發洩情緒。（鐘武達翻攝）

群眾包圍田尾分駐所還燃放鞭炮要求交出楊男。（鐘武達翻攝）

「人交出來！」彰化縣田尾鄉5歲女童遭虐死亡，引發社會公憤，24日晚間更誤傳涉嫌虐死女童的楊姓姨丈獲交保，結果引來近300百名各地網友眾怒，齊聚到田尾鄉包圍楊男的住家，要替女童討公道，有人持球棍砸楊男家，有人撒冥紙，嫌犯的母親被嚇得躲到田尾分駐所避難，最後群眾甚至包圍分駐所，場面一度大混亂。

警方指出，疑似有民眾不滿女童遭到虐待死亡，且聽到誤傳楊男已被交保，集體要到楊嫌家撒冥紙幫女童出氣，不料，經透過網路直播宣傳後，包括台中、嘉義等近300位網友也陸續來加入，群眾帶著多達數十袋的冥紙到嫌犯家扔撒，表示「要給妹妹的」。隨即又有十人持著球棒衝入楊嫌犯家，把屋內家具破壞。

當時，楊家只有楊嫌的母親在，警方獲報到場因顧及楊母安全，緊急將她帶回田尾分駐所安置，不料，群眾竟以為楊男也被帶回，跟著轉往包圍分駐所，還放鞭炮、沖天炮叫囂，要求警方交人。

警方隨後趕緊出面解釋強調楊嫌仍在看守所羈押中，群眾在確定消息後，直到25日凌晨才逐漸散去。

針對這起群眾事件，警方表示群眾固然是為女童討公道，但行為是否過當，將進一步釐清

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(中時 )