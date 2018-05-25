25年展店千家的秘密 「生活」提案是關鍵！

2018年05月25日 10:00 中時電子報 綜合報導

ABC MART西門漢中店。(圖/中時電子報攝，下同)

哪一家店可以在25年間展店千家，至今依舊屹立不搖？總經理透露，這家店這麼成功的關鍵是在於「生活型態」的提案！

眾多競爭者中嶄露頭角 關鍵就是貼近生活

ABC MART於1990年在日本起家，並在隔年成為VANS的日本總代理店，2009年在台灣的首間門市正式成立，至今已在日本、韓國、台灣共有1000店鋪達成的優良成績。

ABC MART自有品牌NUOVO。

近年來，潮流運動品店不斷推陳出新，競爭力也隨之增加，若不夠創新則躲不過淘汰的命運。但是這20多年來，ABC MART卻是不斷擴店，並朝著國際化持續邁進，甚至在去年所有零售通路業績下滑的情況下，ABC MART卻仍然維持120%的成長率，這中間的祕訣究竟是什麼？

ABC MART為多品店，除了鞋種以外還有販售襪子等其他商品。

ABC MART是多品店，與一般的販售運動商品通路不同，簡單來說，他們會在商品的種類上滿足消費者的需求，甚至在品牌的選擇上也會盡可能滿足消費者的喜好，提供「正確」的商品。總經理認為，成功的關鍵在於用「生活」來定義消費者的需求，也就是把自己視為生活型態的鞋類提案者，而不是用功能性作為訴求，如此一來可以更貼近消費者。

貼心地行銷策略 以及優秀的「現場管理」

日籍店長親自為客人服務。

ABC MART每季採購前，會先綜合國際流行及消費需求，去擬定商品採購的主題，再由主題去配合生活型態來規劃行銷策略。總經理還提到，他們提供縱向的服務，例如針對季節來結合不同品牌為消費者打造專屬的潮流時尚。其實，很多合作的知名品牌會推出專屬ABC MART的品項，除了提供更廣的消費選擇，還滿足了消費者追求的獨特性，也就是某些商品只有在這裡才買的到！

而ABC MART成功的另一關鍵，則是「現場為主」的管理策略。也許是日本文化的關係，所有事情都必須親力親為。公司員工無論是從上到下或內到外，都必須輪流在第一現場為消費者服務，他們認為，銷售現場是更了解消費者需求的珍貴來源，這些資訊都是電腦數據讀不到的，而這樣的管理方式更能跟隨市場脈動，抓住市場契機！

員工教育不馬虎 台日店長相互交換

這也許是國際通路值得學習的地方！透過台灣以及日本店長相互交替，了解不同的文化以及服務精隨，進而達到最好的學習效果與互動。日籍店長古田庸洋表示，和台灣店長一起工作，最主要的目的是傳遞與日本一樣的服務精神和管理方式，進而教育人員及提高業績。台籍店長翁邦軒強調，當初去日本當店長的時候，印象最深刻的就是日本人的服務態度跟微笑，透過相互討論與學習，讓他更明白聆聽客人心聲以及微笑才是最好的服務。

所有成功的背後都需要投入大量心血，ABC MART就是最好的例子。在任何細節都可以感受到用心與使命，相信如此的成績不是偶然。

(中時電子報)