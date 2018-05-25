失邦交國民進黨選舉反而穩了？網揭殘酷現實

蔡英文總統。（資料照，黃世麒攝）

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中時電子報

總統蔡英文上任才剛滿2年，卻再度迎來不好的消息，就是所剩無幾的邦交國中，布吉納法索宣布斷交，這也是蔡政府執政後，斷交的第4國。PTT網友表示中共又出手幫民進黨助選了，繼續拔只會把票全灌去民進黨，年底選舉穩了。但其他網友打臉「毫無影響」之前是因為民進黨沒完全執政，所以被打壓時人民會反感，但現在民進黨完全執政還是拿對岸沒轍，怎麼還會繼續支持你？別傻了！

蔡英文總統執政以來，包含昨日宣布斷交的布吉納法索，2年來已斷交4國，另有聖多美普林西比、巴拿馬與多明尼加。目前我邦交國僅剩18國。

PTT的B網友認為「中共又出手幫民進黨助選了，又拔掉一個邦交國，反正還會繼續拔，只要大選前拔幾個，票就會全部灌往民進黨，國民黨將繼續衰敗下去。」民進黨再怎樣倒行逆施，非法亂紀，大陸一出手，人民就忘光光了，年底民進黨又將獲得勝利。

但其他網友認為現在民進黨執政了，斷交不能說他們沒責任，民進黨這兩年可以說把人民對抗大陸的信心完全擊潰了，光靠美國給面子也突破不了大陸的枷鎖。網友也直言B網友這篇最大的錯誤，就是自以為民眾會願意跟蔡政府一起死，根本不知道蔡兩岸路線滿意度低到爆。當初大家以為你民進黨有辦法不靠大陸也走出去的，結果現在變成連讓大陸人來台灣都不敢。

(中時電子報)

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