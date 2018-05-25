一顆肉粽賣2088元！和牛尬美牛 五星肉粽誰最「牛」

2018年05月25日 08:26 工商 姚舜

台南晶英酒店的〈熊本和牛泡菜粽〉用的是日本熊本和牛入餡，每顆680元。（圖／台南晶英酒店）

政府去年開放日本和牛進口，因量少價高，使日本和牛很快在消費者心目中建立起「高檔食材」的形象。今年端午節觀光飯店搶攻自食與送禮商機，不少業者即標榜以日本和牛入粽以廣招徠。而為爭取牛肉老饕與吃貨青睞，也有觀光飯店以澳洲和牛與美國Prime級牛小排入餡製粽，使得喜歡吃牛肉的消費者選擇大增。

同樣是以日本和牛入餡，業者推出的〈和牛粽〉作法卻大異奇趣、互有千秋。台北晶華酒店的〈壽喜燒和牛粽〉，是將日本和牛腿肉用日本柿安餐飲集團傳承百年的壽喜醬汁烹煮後，再切成0.8公分薄片與洋蔥、牛蒡、金針菇、美白菇，一同包入尖糯米中，粽子表面泛油亮的光澤，強調每一口都可嘗到「和牛香」，每套3入980元。

台北晶華酒店推出的〈壽喜燒和牛粽〉，標榜粽內和牛肉片是用日本百年名店柿安集團的壽喜燒醬汁料理。（圖／台北晶華酒店）

台北國賓飯店的〈舒肥和牛粽〉（右），是用澳洲和牛臉頰肉先低溫烹調再浸入滷汁滷煮入味，單顆售價1200元。（圖／台北國賓飯店）

維多麗亞酒店〈溫燉紅酒和牛粽〉，是用宮崎和牛腿腱肉質較Q彈有嚼勁的部位，以中式烹調手法搭配西式香料提味，將和牛與紅酒悉心燉煮。（圖／維多麗亞酒店）

維多麗酒店的〈溫燉紅酒和牛粽〉是結合中西方的創新口味，主廚選用肉質彈Q的宮崎和牛腿腱肉用紅酒醬汁悉心燉煮，搭配西式香料提味添香。以2顆〈金沙湘蓮燒肉粽〉、2顆〈麻婆雞絲香菇粽〉加一顆〈溫燉紅酒和牛粽〉某共組的禮盒每盒訂價780元。

台南晶英酒店推出的〈熊本和牛泡菜粽路〉，是用入口欲化的日本熊本和牛搭配烤過的防風草根與師傅特製泡菜點綴，每顆680元。

除了日本和牛外，澳洲和牛今年也被不少飯店大廚取之入粽，藉此凸顯尊貴高檔。其中國賓飯店集團推出的〈舒肥和牛粽〉是以「Sous-vide舒肥法」將澳洲和牛臉頰肉以69度低溫烹調9小時後，浸入中式滷汁浸泡一晚，再將老糯米蒸熟拌和牛醬汁、干貝與調味料，與軟嫩入味的和牛臉頰肉、香菇、洋菇、洋蔥、九層塔以荷葉包裹，每顆粽子重達750克，單顆售價1200元。

台北老爺酒店〈黑啤酒起士牛頰粽〉，利用黑啤酒酵素讓牛頰肉口感更軟嫩。（圖／台北老爺酒店）

台北老爺酒店推出的〈黑啤酒起士牛頰粽〉作法頗特別，廚師先將澳洲和牛牛頰肉、栗子、雞腿菇等食材，與黑啤酒及香料一起燉煮2小時左右，再將滷汁拌入以黃金比例混合搭配的花東在地黑米與長糯米中去蒸。黑啤酒的酵素讓牛頰肉更軟嫩，並利用濃郁的起士提味，也是一款東西匯的粽子。

台北萬豪酒店與西華飯店聯合推出的〈豪華私房牛小排粽〉，用的是美牛的牛小排，份量十足、賣相霸氣。主廚先用蔥、蒜、洋蔥、辣椒、青花椒、泡椒、桂皮、草果、日式山花椒與紹興酒，以及手工辣椒醬爆香後加入米酒，煮成香氣四溢的「辣湯」，再在湯內放入油炸牛小排，將牛小排滷到軟嫩。滷汁濃縮後拌入蒸熟的長糯米飯、填入口感鬆綿的滷栗子、花菇及手工鹹蛋及牛小排，包覆上清香竹葉及荷葉而成，每顆售價2088元，是頂級「貴粽」。

台北美福大飯店〈娘惹參巴牛三寶粽〉有去骨牛小排與牛筋和牛肚，並以南洋香料提味。（圖／台北美福大飯店）

美福飯店的牛肉粽用的也是美國Prime級無骨牛小排，但卻主打南洋口味。此〈娘惹參巴牛三寶粽〉散發出一股濃濃的南洋風味，主廚嚴選美國特級無骨牛小排，與口感Q彈的牛筋、牛肚一同放置於特製中藥滷汁中熬煮約4小時，讓食材充分「吸汁」入味，再搭配星馬一帶常見的辣味參巴醬、薑黃粉及其他調味料帶領出豐富口味的多樣性，清香的荷葉以裹蒸粽式的包法包裹住，此異國風味洋溢的端午佳粽每顆390元。

台北君悅酒店〈麻辣牛三寶粽〉是以牛大骨為湯底，加入牛腩、牛筋、牛肚熬煮八小時至軟嫩入味，搭配杏鮑菇、甘栗、鵪鶉蛋等豐富佐料包入糯米蒸熟。（圖／台北君悅酒店）

台北君悅酒店也用了牛肉不同部位入餡推出〈麻辣牛三寶粽〉，每顆重約264公克的粽子，是以〈台灣牛肉麵〉結合傳統粽子為發想，將薑、蔥、香葉、八角、桂皮、辣椒等香料油炸噴香，以牛大骨為湯底加入牛腩、牛筋、牛肚熬煮8小時至軟嫩入味，搭配杏鮑菇、甘栗、鵪鶉蛋等豐富佐料包入糯米蒸熟。糯米並用了圓糯米與長糯米混合，Q度與口感皆富層次，2入 禮盒780元。

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