民進黨彰化執政保衛戰  國民黨王惠美支持度領先魏明谷近10％

2018年05月25日 08:23 中時 曾薏蘋

民調大社會今公布2018年彰化縣長選情民調。候選人支持度方面，國民黨候選人王惠美支持度較高，佔35.0%；縣長魏明谷目前支持度為25.1%，看好度部分，王惠美以33.0%領先魏明谷的31.1%，兩人差距落在誤差範圍內。

魏明谷縣長施政滿意度評價方面，有40.2%民眾滿意縣長表現，不滿意者佔36.2%。從年齡交叉分析來看，20-29歲及60歲以上民眾滿意度較高；40-49歲民眾則是不滿意的比例較高。然而在支持度上，有近四成民眾未表態。

從交叉分析來看，王惠美在縣議員第三選區（和美、線西、伸港，+33.9%）、第二選區（鹿港、福興、秀水，+23.3%）、第五選區（溪湖、埔鹽、埔心，+16.0%）及第一選區（彰化市、花壇、芬園，+10.1%）支持度皆領先10.0個百分點以上。魏明谷則是在第七選區（北斗、田尾、埤頭、溪州）及第八選區（二林、芳苑、大城、竹塘）支持度領先幅度較大。

本次調查由大社會調查中心執行，訪問係於107年5月21日至22日晚間進行訪問。此次成功訪問1,076位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.99%。調查以彰化縣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )