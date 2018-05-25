文化快遞》顯影。破格而出：台北電影節20印記

2018年05月25日 08:30 中時電子報 文、圖／台北電影節

1998年第一屆台北電影獎獎座。

楊雅喆導演作品《女朋友。男朋友》場景設計圖。

魏德聖導演手繪《海角七號》人物設定稿。

20歲，天經地義地離經叛道，理所當然地難以理解，創作亦如是。若電影是日常生活與無盡奇想的浮光掠影，那麼影展就是現實與想像交融的神祕場域。為回顧台北電影節20年，將於6月8日至9月30日在剝皮寮歷史街區舉辦《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展。展覽將分為「片格之間」、「時光印記」及「創作獨白」3大展區，除了一探台北電影節以「獨立創作」精神一路走來的歷史回顧，還可目睹首度公開展出《魔法阿媽》、《海角七號》及《幸福路上》等經典電影作品的創作手稿與文物，與眾多臺灣電影工作者的創作故事與歷程。在邁向下一個20年的當下，邀請影迷們一同回首臺灣電影這20年來的璀璨記憶。

20年來臺灣的電影發展

1998年臺灣商業電影年產量大約10部，票房超過百萬就可能榮登年度冠軍，台北電影節就誕生於這個臺灣電影谷底的時代。高舉「獨立、創新、非主流」的旗幟，以不分類型電影共同競逐百萬首獎的台北電影獎，卸除電影疆域，專注探尋影像藝術的純粹本質，挖掘前衛顛覆的電影新語彙，並以國際觀摩影展，引薦當代國際影壇最叛逆實驗的影像作品，餵養電影人與影迷對於另類視角的迫切渴望。

直至今日，無數電影作者在此獻出人生首場大銀幕放映，緊張回應群眾詰問；亦是初次踏上殿堂舞臺，接下讓他們就此義無反顧踏上電影路的獎座。台北電影節陪伴臺灣電影人20年來的創作軌跡，從膠捲邁入數位時代，收藏影迷與影像交織的集體記憶。

本特展中，我們悄然進入創作者的潛意識，再現20位電影信徒的創作獨白與上百項手稿物件，企圖窺探創作思維的脈絡肌理，卻恍然發現創意的無以名狀與無可定義，而從中呼應台北電影節初始倡議的原創精神。

片格之間

電影，一秒24格的視覺暫留，在影格與影格之間，視覺與錯覺之際，無限的可能由此而生。此展區將呈現歷屆台北電影獎4大類型最佳影片之經典影像片段，邀請您重返當下的榮耀時刻，在一部部影像片格的串聯中，重新閱讀臺灣電影獨有的影像語言，解構各自獨立的影像轉化而成對話與對照，再打破既有觀影的單一方向性與敘事性，釋放影像自片格中恣意躍出，向電影人始終尋求突破框架的創作意念致敬。

創作獨白

創作是孤獨的，瓶頸是日常的。當我們回溯創意起點，從隨筆書寫思緒的導演筆記，生活中細微末節的靈感積累，蜿蜒生成故事梗概、劇本分鏡、美學論述，而後拍攝製成影像。本區展出眾多於「台北電影獎」嶄露頭角的電影人與其手稿物件─從《魔法阿媽》到《翻滾吧！阿信》；從《KANO》到《女朋友。男朋友》，見證臺灣電影一路走來的創作軌跡，透過再現與再詮釋的多元形式，窺視創作者與創意無盡纏鬥的私密狀態。

時光印記

1998年到2018年，臺灣電影風起雲湧的20年，從臺灣電影產業谷底，到2008年台北電影節開幕片《海角七號》帶動的臺灣電影興起，而電影製作也從膠捲走向全面數位化，隨即邁入VR（虛擬實境）世代。此展區將展現台北電影節與台北電影獎歷年來的精采花絮，帶領您重回當時的盛夏記憶以及在尚未數位化的那些年，沈可尚、楊力州等導演曾經使用過的16釐米、VHS等現今少見的攝影機，細數影像的流動印記。

電影放映

展覽盛大開幕當天，也作為紀念「被視為臺灣電影的奇蹟」的《海角七號》上映10週年，台北電影節將在6月8日晚間7點半，於剝皮寮歷史街區戶外廣場免費放映這部劃時代的經典作品，魏德聖導演及眾多演員皆會到場，歡迎您一同參與這熱鬧歡騰的時刻。

此外，剝皮寮歷史街區從5月開始也持續進行台北電影獎歷年得獎作品的主題回顧放映。6月主題為首部作品就得獎的「一鳴驚人」新銳導演主題，選映多部經典臺灣電影，包含《最遙遠的距離》、《翻滾吧！男孩》等知名獲獎作品，於剝皮寮視聽室免費放映，《最遙遠的距離》資深剪接師陳曉東也將到場與觀眾分享經驗。除了深度展覽外，也透過最直接的影像流動，帶領觀眾重溫當時的感動。

《顯影。破格而出：台北電影節20印記》特展期望透過這些珍貴且別具意義的展品，邀請您再一次認識臺灣電影，重溫這20年來的記憶片刻，在影格浮顯的瞬間，一起肆無忌憚地破格而出。同時將於展覽期間舉辦系列活動，詳細展覽及活動資訊請至「剝皮寮歷史街區 Bopiliao Historic Block」臉書或至台北電影節官方網站與「台北電影節 Taipei Film Festival」臉書查詢。

「顯影。破格而出：台北電影節20印記」特展

時間│6/8～9/30，週二至週日11:00～18:00

地點│剝皮寮歷史街區（臺北市萬華區康定路173巷）

票價│免費

電話│02-2308-2966 轉260

網址│www.taipeiff.taipei

臉書│剝皮寮歷史街區Bopiliao Historic Block

(中時電子報)