洛杉基稱小英有「7個報復措施」回擊　網建議吳茂昆作外交部長卡斷交！

2018年05月25日 08:58 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

非洲友邦布吉納法索昨（24日）與我國斷交，總統蔡英文緊急召開記者會，表示「對大陸的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，絕不會再忍讓」！自由作家洛杉基對此建議小英有七項報復措施可回擊大陸，讓大陸氣得七竅生煙，再也不敢挑戰小英的底線。更有網友建議乾脆讓吳茂昆來當外交部長救援，因為他既然可以「卡管」，一定也可以「卡斷交」！

洛杉基於臉書表示，邦交國再失一城，蔡總統強硬地回應大陸的蠻橫作為，已經挑戰台灣社會的底線，絕不會再忍讓！然而，我們比較好奇的是，小英究竟會如何「不再忍讓」？我猜想小英的報復措施大概有以下幾項：

1、停止大三通與直航，讓對方措手不及；

2、禁止台灣學生、教授到對岸求學、兼職、交流；

3、開放軍港、機場讓美軍可以自由進駐，要求美軍陸戰隊進駐台北AIT；

4、禁止台灣半導體業科技人員到大陸出差；

5、加緊轉型正義，全力進行奧運正名公投、入聯公投等；

6、太平島開放給美軍航母停靠，放棄釣魚台主權，申讓給日本，換取日台防禦聯盟。

7、如果再有共機膽敢飛越中線挑釁，立刻用飛彈擊落！

洛杉基文末表示，相信小英這些措施可讓大陸氣得七竅生煙，不得不向小英低頭認錯，不敢再挑戰小英的底線。網友也紛紛留言表示，還可以加「8、下毒台灣（開放核食，放寬農藥，解放空污...etc.)，看你如何統」、「中共巴不得妳蔡英文不再忍讓的措施，是要怎麼樣的不再忍讓?隨妳的便，我等著瞧」。更有網友要蔡英文「任命吳茂昆等人擔任外交部長卡斷交」。

(中時電子報)