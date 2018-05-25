川金會破局 美媒：幕後黑手應是「他」

川普（圖左）單方面扼殺川金會，美國媒體普遍將矛頭指向、白宮國安顧問波頓。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報導，美國總統川普（Donald Trump）昨晚透過書面聲明稿，無預警地單方面宣布，將中止原定於6月12日在新加坡舉行的「川金會」，立刻引起全球一陣騷動，也讓外界感到疑惑，看似平穩的和局發展，究竟是誰讓川普「痛下殺手」？美國媒體普遍認為，這位幕後殺手極有可能是白宮國安顧問波頓（John Bolton）。

若川金會破局 「他」恐成南韓眼中的歷史罪人

雖然川普認為，金正恩（Kim Jong Un）是受到中國大陸影響，才開始對和平會談產生質疑；但美國媒體認為，相較於習近平，波頓先前將北韓、與當年也自行宣布廢核的利比亞相比，讓人自然聯想到，相信和談、最終卻死於非命的強人格達費（Muammar Gaddafi）；再加上美國武斷終止與伊朗核子協議，都讓平壤當局和金正恩愈來愈懷疑，美國信守承諾的可能性，這很可能是最終壓垮駱駝的那根稻草。

現年68歲的波頓，出生於巴爾的摩，擁有常春藤名校耶魯大學（Yale University）的法學學士和博士學位，早年是一名執業律師。1979年受聘於美國國際開發總署（USAID），開始他一路在聯邦政府工作的生涯。歷任助理司法部長、助理國務卿和國務次卿等職，2005年被小布希總統任名為美國常駐聯合國（UN）代表。波頓作風強硬，一直被外界視為小布希政府內最強硬且保守的閣員，曾公開批評北韓、聯合國、海珊（Saddam Hussein）等，也因為不受民主黨歡迎，出任代表僅一年時間，就被當時佔多數的民主黨從參議院拉下來。

北韓昨晚同時邀請大批外國媒體見證，透過廢氣核武試驗場一事，證明自己與美國、南韓和平談判的決心，但卻始終不被鷹派的白宮幕僚信任，認為一旦進行和談，美國很可能陷入被動狀態，這都是川普與波頓不樂見的狀態。故在聲明稿上，川普也點出，「如果貴國（北韓）改變想法（真想和談），請再與我們聯繫！」似乎看得出，美國高層從一開始，就根本不相信北韓的「誠意」。

(中時電子報)

文章來源：DONALD TRUMP-KIM JONG UN: DID JOHN BOLTON BLOW UP THE NORTH KOREA SUMMIT ON PURPOSE?

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