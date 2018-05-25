女童虐死》百人怒向嫌犯討公道 宅神：就人權人士自爽！

5歲女童遭虐死案因誤傳楊嫌交保，300多名網友不滿包圍警局要求交人。（鐘武達翻攝）

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中時電子報
/綜合報導

彰化5歲女童遭姨丈虐待，送醫仍不幸身亡，引起社會公憤。24日晚間誤傳虐死女童的楊姓姨丈交保消息，引來近300名網友眾怒，發動包圍楊嫌家「討公道」。對此，「宅神」朱學恒雖不認同群眾暴力行為，但他狠酸人權人士「就你們在自爽！」

楊姓姨丈涉虐死5歲女童，晚間誤傳楊男已獲交保，300名來自中南部各縣市的網友群情激憤，發動包圍楊男家，持球棍狂砸、撒數十袋冥紙，楊母嚇得躲到田尾分駐所避難，鄉親轉移陣地，最後包圍分駐所，險引發暴動。

朱學恒25日在臉書發表看法，他表示長期以來政府如果不能讓民眾相信司法正義，私法正義就會出現。朱學恒認為暴力行為應該受到譴責，但他將問題指向人權人士，「位居廟堂之上，每天吹著冷氣，只想著怎麼跟聯合國兩公約接軌！」，他怒批人權人士，為了自己的清高風格，長期忽視這種暗夜的憤怒跟哭泣。朱學恒更酸，「他X的聯合國根本不理你，就你們每天在那邊自爽」

網友紛紛留言附和「沒看到人權團體出來替受害兒童發聲」、「內治已經爛透了，還一直想外交」、「兩公約？自家的婦幼安全都保護不力了，還想跟聯合國接軌…」、「一天到晚在講加害者的人權…那誰來替被害者及家屬講人權勒？」、也有網友持反對意見「所謂的私法正義，跟犯罪者的行為有什麼兩樣，還不是仗著自己是正義的一方，去霸凌加害人」

(中時電子報)

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