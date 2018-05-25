文化快遞》引介建築美學的展演實驗平臺─王大閎建築劇場

2018年05月25日 09:17 中時電子報 文、圖╱臺北市立美術館

王大閎建築劇場外牆景觀。

《走路去月亮的人》將穿越時空經緯，以複數視角重新感受自宅空間內外諸多線索與故事，開啟一場揉合事實與虛構的體驗。

過去位於建國南路巷弄內的王大閎建築師自宅，於1953年完成，如今已拆毀。2017年由「王大閎建築研究與保存學會」摹擬重建於臺北市立美術館南側美術公園，並捐贈予臺北市政府進行研究與推廣教育。2018年臺北市立美術館（以下簡稱北美館）以「王大閎建築劇場」的型態啟動營運，期待作為觀眾認識建築師王大閎及其自宅的關鍵基地，為視覺藝術、建築與表演藝術，提供更彈性的跨界展演實驗平臺。

建築詩人王大閎的美學典範

百歲建築詩人王大閎的「建國南路自宅」，不僅充滿他溫暖的家庭回憶，也曾是建築系學生心目中的朝聖地點。在這座原本位於建國南路巷內的自宅裡，王大閎創造一種獨特的雙重手法，使其空間共通中西。室內外空間以紅、黑、白色系和清水磚室為主，內窗運用圓月洞窗，配上格狀窗櫺，饒富現代的東方意涵，客廳及餐廳落地窗門框以上下軸承支撐，減少外框避免阻撓視線，讓空間流動更加順暢。

整體空間配置由均質的幾何設計風格，具幾何邏輯、有秩序地排列構成，房舍亦為平頂方盒，形式又極力遵守現代建築強調的結構理性主義原則，直接呈現材料與構造工法；更透過調整內外空間彼此穿透的方式，以及顏色、材料與門窗造型、比例等細部處理，造成空間的抽象感受，可以說這座自宅足以作為王大閎美學的範例。

沉浸劇場的參與體驗

北美館於今年3月正式啟動「王大閎建築劇場」，同時放進了「建築」與「劇場」兩個元素，可以解讀為「建築（本身作為一種上演生活的）劇場」，也可以將「建築」當作動詞，解讀成「建築（一個）劇場」。此處的「劇場」有別於一般有舞臺、座位、演員、觀眾等對劇場實體空間的認識，不僅對生活的擬仿與現實的差異等可能的再現外，概念上更接近「沉浸劇場（Immersive Theatre）」中，建構一個不同於現實世界的空間，讓觀眾走進去親身經歷，並建構其獨特的觀賞經驗。

穿梭時空記憶的對話

若建築藝術是能穿越時間的證明，那劇場藝術便像是瞬間碰撞的激情。北美館搭配建築空間，於今年逐步推出3項推廣計畫。首先，由北美館導覽志工和觀眾一同步入自宅，透過探索故事、自宅導覽的方式，引介「建築師王大閎」及其「自宅」等相關內容，以空間認識為基礎，與公眾交流，去探索此座再現的建物是如何開啟我們對建築的時代記憶與歷史認知。

另一方面，由「明日和合製作所」以空間為基底，量身規劃《走路去月亮的人》沉浸式參與計畫，邀請觀眾透過特殊聆聽裝置，將自身置於自宅內遊走、觀察、對話，沉浸於歷史情境與虛構敘事間；演出形式各自獨立又相互對位，每次體驗，觀眾都只能得到其中一段故事，如同轉瞬即逝的靈光，逕自閃耀自宅內的多樣情懷。最後，以對話、交流為基礎的《誰來王宅午茶》系列線上影片播映計畫，邀請專家學者們，以即興聊天、輕鬆分享的對話方式，帶領觀眾跨越時空，回視王大閎生平、建築成就，以及與臺灣建築史錯綜互織的關係。

王大閎建築劇場

時間│週二至週六9:30～17:30

票價│免費

走路去月亮的人：沉浸式參與計畫

時間│即日起至9/23，每週日10:00、11:00、13:30、14:30、15:30、16:30

票價│免費，每週一10:00起於官網預約當週場次

地點│王大閎建築劇場（臺北市中山區中山北路三段181號）

電話│02-2595-7656

網址│www.tfam.museum

(中時電子報)