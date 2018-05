2018年05月25日 09:48 中時 江靜玲

川普宣布,美朝峰會昨晚破局。五角大廈24日表示,美國軍方持續對北韓採取「最大壓力」,美國在朝鮮半島部隊,已經「準備好今夜作戰」。

五角大廈發言人懷特在國防部新聞簡報會上證實,川普總統宣布取消6月12日與北韓領袖金正恩在新加坡的峰會前,已先和國防部長馬提斯談過。懷特表示,「我們做好準備、一旦有狀況時今晚就能作戰」(We are ready to fight tonight. That's always been the case)。

美軍聯合參謀部負責人、美國海軍陸戰隊麥肯錫中將也告訴媒體,美國在朝鮮半島的軍隊保持「高度警戒」。他表示,過往紀錄證明北韓是不可以預測的,美軍已準備好對任何發生的情況,作出迅速反應。

麥肯錫中將表示,美軍將持續推進,包括飛彈防禦行動在內。

