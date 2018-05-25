文化快遞》107年度臺北市傑出演藝團隊

2018年05月25日 09:27 中時電子報 文、圖╱臺北市政府文化局

肢體音符舞團《月牙泉》劇照。

「演摩莎劇團」劇照。

C MUSICAL製作《焢肉遇見你》劇照。

C MUSICAL製作。

臺北市傑出演藝團隊（以下簡稱傑團）自98年開始徵選，迄今共選出51組。近年來臺北市政府文化局積極參與國際文化活動與節慶，邀請傑團代表臺北市參加東京表演藝術論壇、拉脫維亞里加城慶、首爾友誼節等活動，除提升傑團國際能見度，並形塑臺北國際文化藝術城市形象。今年獲選團隊為凱樂思藝術、肢體音符舞團、演摩莎劇團及CMUSICAL製作。

「凱樂思藝術」以不同方式展現音樂力量，在臺灣及國際開啟許多音樂人道關懷計畫，以音樂與國際交朋友。今年最新的音樂跨界計畫《未來ING─遇見未來更好的自己》將結合表演藝術、自然人文與科技，拉近城鄉落差，節目內容傳遞對未來的祝福。

「肢體音符舞團」將東方柔美內斂的肢體線條與西方外放技巧的融合，跨界合作，更是其獨特的風格與編舞特色，舞者呈現除身體技巧外，控制能力更臻純熟，演出神韻也更為自在大器。今年11月即將發表的作品《月牙泉二部曲》，是現代人對古敦煌的想像，也是追尋與回顧。

「演摩莎劇團」以演員為創作及發展核心，引進當代先鋒新文本與各國表演訓練體系，將給臺灣表演者最新養分，促使本地劇場生態與國際接軌。今年《鏡花轉Kaléidoscope》與澳門曉角話劇研進社合作，有臺灣、澳門、馬來西亞、新加坡及香港等地演員參與，經過3年籌備，將於9月在臺灣及澳門演出。

「C MUSICAL製作」以製作與創作中文音樂劇為發展核心，影集式音樂劇《不讀書俱樂部》成為臺灣首齣獲邀參與韓國大邱國際音樂劇節的作品，並奪下「評審委員特別獎」。今年6～7月，獨角音樂劇《焢肉遇見你》即將在華山1914文創園區及韓國大邱進行演出。

(中時電子報)