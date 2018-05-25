民眾檢舉養鴨場埋爐渣 高市府調查未達有害廢棄物標準

2018年05月25日 10:23 中時 林宏聰

高市環保局人員前往養鴨場周邊採樣化驗，證實鋪設物均為氧化渣、還原渣，並無含有重金屬、戴奧辛的集塵灰。（高市環保局提供）

高市環保局人員前往養鴨場周邊採樣化驗，證實鋪設物均為氧化渣、還原渣，並無含有重金屬、戴奧辛的集塵灰。（高市環保局提供）

民眾檢舉高市大寮一處養鴨場周邊遭掩埋含重金屬的爐渣，擔心可能遭混入集塵灰，造成戴奧辛汙染的風險很高，高市環保局25日澄清，去年已針對此處調查，現場開挖認定掩埋物均未超過有害事業廢棄物認定標準，本月24日再度前往稽查，養鴨區域沒有鋪設爐石，而進場道路鋪設物為氧化渣、還原渣，也並非會造成重大汙染的集塵灰。

高市環保局長蔡孟裕表示，行政院環保署為了解高雄大坪頂特定區廢棄物汙染概況，去年委託高市環保局進行調查，比對歷年空拍照片，將地貌明顯有變化的區域列入現勘調查範圍大寮這處養鴨場也在其中。

經現場開挖20點，最大開挖深度達3.2公尺，發現有營建棄土、廢柏油塊、廢磁磚、廢塑膠、廢木材等廢棄物，總共約3000多立方公尺，進一步檢測重金屬、揮發性、半揮發性有機物以及戴奧辛含量，確認皆未超過有害事業廢棄物認定標準。

另外，民眾去年6月檢舉這個養鴨場毗鄰土地疑似回填堆置爐石、爐渣，環保局派人稽查並依法告發，且針對爐石堆置是否違反土地使用相關規定部分，去年9月即移請市府各相關單位行政查處，也報請檢調單位指揮偵辦。

市府強調，以高標準謹慎面對食安議題，24日環保局會同環保署南區督察大隊聯合稽查，養鴨場現況2個水池、飼養範圍目視並未發現舖設爐石，但進場道路表面確有舖設爐石級配，而毗鄰土地則有疑似爐石粒料堆置區，環保局人員在養鴨場地表、水池、進場道路及毗鄰之爐石粒料堆置區取樣送驗，確認周邊鋪設物均屬氧化渣、還原渣，而不是含有鉛、鉻、戴奧辛的集塵灰。

此外，農委會及高市農業局23日也對這處養鴨場進行預防性移動管制，並採養鴨場飼料及鴨肉等檢體送藥物毒物試驗所、中央畜產會檢驗，釐清重金屬及戴奧辛含量，後續將依檢測結果採取相對應管制措施。

(中時 )