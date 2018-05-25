一個月連丟兩邦交國 呂秋遠：終將會知道 一個都沒有的感覺

2018年05月25日 09:41 中時電子報 簡怡欣

多明尼加1日與我斷交，不到一個月，布吉納法索昨（24）日無預警宣佈與我斷交。律師呂秋遠今（25）日清晨在臉書發文指出，外交是一件平等互惠的事情，台灣卻老是得要捧鈔票去交朋友，就像是被霸凌的孩子，不知道誰是真心的好朋友，他說，或許有天，台灣終將會知道，一個邦交國都沒有的感覺。

他表示，自從有記憶以來，最深刻的斷交印象就是南韓。以前的政府宣導，南韓是兄弟之邦、要經常到南韓採購；但是斷交時，南韓完全不留情面。特別是當年中華民國退出聯合國後，兩年總共斷交27個國家，已經不是雪崩可以形容。

呂秋遠指出，自己對於外交的印象，從來就不是美國總統訪問台灣、或是台灣總統到日本訪問、參與聯合國的維和行動等等；很悲哀的一點就是，竟然是不斷的失去邦交國、跟一輩子都不會去的國家建交、偶爾傳來我援助這個國家的經費被掮客侵吞、幫對方蓋醫院結果蓋到總理的口袋裡。

對於布國無預警宣布與我斷交，他坦言，是無奈多於生氣，因為生氣不能改變中國就是強國的事實。但如果真要說，他反而羨慕其他國家的國民，他們可以選擇跟誰斷交，但是台灣只能被選擇斷交。

他說，外交是一件平等互惠的事情，台灣卻老是得要捧鈔票去交朋友，就像是被霸凌的孩子，不知道誰是真心的好朋友，「斷交以後，我們還是一樣可以去這些國家，反倒是建交的那些國家，我有生之年大概都不會去。」

呂秋遠期盼，台灣不要再花錢買邦交，而是有尊嚴地跟所有國家做所有平等的交流，「或許有天，我們終將會知道，一個邦交國都沒有的感覺」。但他認為，就算一個都沒有，台灣人還是會真實的活在這個世界上，而且在各地暢行無阻。

(中時電子報)