MLB》大谷翔平太操了 下次登板被延後

2018年05月25日 09:48 中時電子報 盧品青

天使隊投手大谷翔平前回21日登板打敗光芒，原本預計28日要登板對戰洋基，這已經是投1休6的輪值了，不過天使總教練索西亞(Mike Scioscia)決定要延後大谷的先發，避開洋基隊。

洋基那天預定排出日籍投手田中將大先發。大谷表示：「這次不會失望了，就算無法與田中投手對決，我也可以在打擊區面對他。」

兩人2013年在日職交過手，當時田中是單季24勝0敗的「神之子」，大谷碰上田中11打數掛零，吞下6次三振。

索西亞說：「他(大谷)要做的事太多了，我只是想讓他調整一下工作量。」大谷上次登板對光芒用了110球，教練團希望他多休息。他仍可以繼續打擊，但不確定先發投球要改到何時。

天使隊25日對戰藍鳥，大谷3打數2安打，還有兩次保送，他單場4度上壘，整體攻擊指數(OPS)上升到0.991。

第9局大谷敲出中間方向穿越安打，他跑過一壘後又拚命衝向二壘，但被二壘手觸殺。當時大谷非常懊惱，總教練索西亞即刻提出重播挑戰，主審最後改判安全上壘。接著隊友西蒙斯安打，大谷成功跑回第8分。

此外，卓奧特(Mike Trout)敲出本季第15轟，普侯斯(Albert Pujols)敲出本季第9轟，天使最後以8-1獲勝。

(中時電子報)