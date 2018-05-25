外交斷蔡英文賭氣談話？ 網友：只想聽妳離職感言

2018年05月25日 09:38 中時電子報 陳怡文

昨日布吉納法索宣布斷交，總統蔡英文在臉書喊話，臺灣不會與中國進行金錢外交的競逐，並重申，打壓只會讓臺灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們決不退縮。PTT網友直接「噓」爆，並稱蔡廢話連篇、滿嘴謊言，講半天啥也沒做，台灣被搞成這樣，很悲哀，如果每次斷交都講這些，下次就不用出來講了，只想聽蔡英文的離職感言。

蔡英文表示，我們與布吉納法索正式斷交，包含前陣子與多明尼加斷交，中國這一連串對我國外交的打壓，充分顯露中國的不安與缺乏自信。這些作為已挑戰臺灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。

這裡重申，臺灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與臺灣站在一起的友邦，臺灣人民衷心地感謝，也一定會全力幫助他們在各方面的發展。中國的打壓只會讓臺灣與國際社會的夥伴關係更加緊密，我們決不退縮。

但PTT網友不領情，直批「國民黨被斷交，妳不是這樣講的耶」、「最後一句的邏輯誰可以解釋看看」、「推台灣走入火坑」、「然後重點怎麼辦？」、「就職多久了還在講幹話」、「最後一句話大概會再丟1,2個邦交國來打臉小英」、「中共會不安跟缺乏自信？這是哪個平行世界...」、「一百零一招：精神喊話」、「你的台灣價值歸零了」。

(中時電子報)