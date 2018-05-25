獨家》台大學生、家長一人一信 要管爺出席畢業典禮並致詞

台大畢業生與家長發起一人一信，要管中閔出席畢業典禮並致詞。(圖/本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導

台大校長之位持續懸宕，日前台大也表示，今年6/10的畢業典禮將由代理校長郭大維代表主持，對此，台大學生與家長卻非常不滿，認為教育部把台大用合法途徑遴選出來的校長管中閔強硬拔掉，害得今年畢業生的畢業證書上僅能用「代理校長」，因此他們發起「管校長 to be」活動一人一信給代校長「要求管中閔出席畢業典禮並上台致詞」。

據傳，台大畢業生家長間開始發起了一件「管校長 to be」活動，大家要「一人一信」請求代理校長郭大維，邀請管中閔教授在畢業典禮上致詞，這封信件裡頭提到，「我們非常認同校方在這段艱困時間，堅持大學自主與學術自由，我們為台大不屈服於政治力而喝采！5/12校務會議的決議請教育部盡速發聘，還給台大新校長，更是振奮人心！」，接著他們提出由衷希望校方能請管中閔擔任典禮演講或致詞來賓，他們相信管中閔從一位迷惘的年輕人成為台大教授、中研院亦及總統國家講座主持人，這段經歷必定能會畢業生帶來重要的鼓勵與啟發。

這個活動從昨日開始，根據一名台大不具名教授表示，確實有家長發起此活動，主要是因為教育部的「拔管行為」害此屆畢業生上的畢業證書只能寫上「代理校長」而非正式的校長，堂堂一個台大畢業典禮被搞的連一個校長都沒有，因此他們發起一人一信活動給代理校長，為著就是爭取「由台大合法遴選出來的校長管中閔教授」能夠受邀出席畢業典禮並上台致詞。

另外，台大一名即將畢業的畢業生也表示，確實也發起了相同的活動串聯，希望能夠讓管中閔教授出席畢業典禮，並上台致詞。而台大教授間也發起了一人一信，盼校方堅持立場，要求教育部盡速發聘管中閔，教授認為台大到現在還有沒有校長，真的非常「丟臉」。

(中時電子報)

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