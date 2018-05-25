摩根費里曼遭16人指控性騷擾 還公開調戲懷孕女記者

2018年05月25日 11:17 中時 徐桐炘

80歲美國好萊塢巨星摩根費里曼（Morgan Freeman）才被爆不倫爺孫戀，又被美媒CNN獨家踢爆，疑似對多名女性有不當行為或騷擾，指控者多達8名，另外有8人則證實他們目睹這些情形，這16人共同描述出摩根在各種公開場合，包含片場、公司及宣傳電影過程的不當行為。

摩根費里曼在報導出現後，立刻發表公開聲明，「任何認識我或和我一起工作過的人都知道，我不會刻意冒犯別人或故意讓人覺得不安。我向感受到不舒服或不受尊重的所有人致歉-這絕非本意。」

根據CNN報導，16人中，有7人描述摩根創立的Revelations娛樂公司的犯行，據稱另位女性創辦者洛瑞麥克里（Lori McCreary）也目擊過，在其中4位在過去10年中曾和摩根待在同一電影劇組，表示摩根的行為總是讓女性在工作場合感到不自在，另外有2位製片助理表示摩根強迫她們接受非自願的接觸，還有3人認為摩根總是公開評論女性衣著和身材，但卻沒人舉報過任何摩根的行為，因為大家都害怕失去工作。

摩根去年上映的電影《瀟灑搶一回》中，一位年輕製片助理控訴，摩根會故意把手放上她背部並撫摸，「他還不停掀我裙子，並問我是否穿了內褲。」幸好她總是及時逃開，摩根並未成功，最後還是由另位演員亞倫阿金（Alan Arkin）阻止下，摩根才尷尬停手。

另外一位則是2012年電影《出神入化》工作人員，她表示摩根是在各種場合對女性的身體品頭論足，大家甚至都對摩根起戒心，「如果我們知道他要來，就不會穿任何突顯胸、臀的緊身衣著。」

摩根的行為不限於片場和公司，有3位娛樂記者投訴，摩根在採訪場合中也會對她們做出不當言論，其中一位正是CNN該篇爆料新聞的共同作者之一 Chloe Melas，她在《瀟灑搶一回》的宣傳活動中訪問摩根，當時她已經懷孕6個月，摩根在擠滿人的房間里，握著Melas的手上下打量她，並說出：「我真希望我在裡面」、「妳好熟！」當下摩根的合作演員都在場，攝影機甚至還開著。

報導指出，在搜集情報時還是有許多人大力讚揚摩根，甚至表示沒看過上述情形，但也有人在一聽到CNN記者詢問是否有見過或經歷過演員做出不適當的行為時，還沒得知加害者名字，摩根的名字就自動浮現在心裡。

更重要的是，摩根行為地點沒有任何隱密性，反倒是在各類公開場合、甚至是鏡頭前，但更足以反映在娛樂產業裡的體制問題，在#Me Too性別運動之前，許多位高權重的男人可以無所顧忌的為所欲為，而受害者們得因此活在陰影中。

(中時 )