強化戰力 哈薩克將取得8架俄製蘇愷30戰機

2018年05月25日 10:13 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯塔斯社（TASS News）報導，俄羅斯聯合航空製造集團（United Aircraft Corporation）日前在聖彼得堡（St. Petersburg）宣布，將於今年再執行兩國簽訂的戰機合約，向哈薩克空軍（Air Defense Force of Kazakhstan）交付、由旗下蘇霍伊公司（Sukhoi）生產的8架蘇愷30SM戰機（Sukhoi Su-30 SM）。

事實上，從2015年收到第一架蘇愷30SM開始，哈薩克逐步將此一四代機種裝備為其空戰主力機型，期望在2020年以前能取得至少44架同型機種，藉此強化其空中優勢。俄國聯航集團主席尤里（Yuri Slyusar）也表達對哈薩克的感謝，感謝他們選擇旗下優質產品- 蘇愷30SM戰機，讓她能向這個前盟國證明其優異的性能。

首飛於1989年、基於前一代蘇愷27戰機（Su-27）設計的蘇愷30戰機，假想對手美軍升級版的F-15E「攻擊鷹」戰機（F-15E Strike Eagle）。主要用戶除了俄羅斯空軍外，大陸解放軍與印度空軍是海外兩大用戶，包含越南、印度、馬來西亞等東南亞國家亦是用戶。蘇愷30戰機屬於雙座版，最大飛行航程可達3,000公里、極速約達2馬赫，武器裝有一具GSh-30-1機炮、共有12個飛彈掛載點，可搭載多種空對空或空對地飛彈。

哈薩克所拿到的蘇愷30SM戰機，是俄羅斯根據專為印度設計的蘇愷30 MKI型改良後，新出爐的改良升級版本。因為過去曾是前蘇聯（USSR）加盟共和國之一，故目前哈薩克空軍麾下現役戰機多屬於俄國系統，包含蘇愷27、米格29（MiG-29）、米格27（MiG-27）、米格31（MiG-31）戰機。

(中時電子報)