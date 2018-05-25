新北地檢署查察賄小組剛揭牌 接獲2件賄選情報

新北地檢署「查察賄選及暴力執行小組」25日9時30分揭牌，檢察長朱兆民（右二）與主任檢察官林宏松、襄閱主任檢察官周懷廉及主任檢察官王正皓、謝宗甫、鄧媛、陳孟黎（自右至左）合影。（陳俊雄攝）

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年底九合一地方公職人員選舉選戰開跑，賄選及暴力介入選舉狀況勢必增加，新北地檢署「查察賄選及暴力執行小組」25日9時30分由檢察長朱兆民親自主持揭牌儀式。朱兆民表示，目前已有2件賄選情資，檢方正深入偵辦中。

今年11月24日舉行之九合一地方公職人員選舉，新北市將舉行市長、市議員及里長選舉，因區域範圍廣大且候選人眾多，為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，徹底淨化選風，新北地檢署配合全國各地檢署同步於上午9時30分成立「查察賄選及暴力執行小組」。

朱兆民表示，希望檢察官盡可能查察賄選，讓新北市有非常乾淨的選風，他也呼籲新北市民、候選人不買票、不賣票，在公平公正之下選出最優質的當選人。

朱兆民也透露，目前檢方已接獲2起賄選情資，目前正在深入偵辦中。

新北地檢署在第二屆新北市議員選舉中，共查獲市議員參選人廖裕德、張晉婷、歐金獅等人賄選，在全台各地檢署查察賄選表現名列前矛。其中廖、張因此失去議員資格，改由李婉鈺、陳明義遞補；歐則未當選議員，本年底選舉也因此未獲民進黨提名。

新北地檢署為查察毒品等不法，先前也已成立「數位採證室」，在年底選戰查察賄選中，成為即時破解不法的利器。

(中時 )

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