補習班為何都不貼陸名校榜單？ 業者：還想活

2018年05月25日 10:07 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

近日台灣學生赴陸念書爭議不斷，這也讓民眾開始關注到赴陸念書這件事，但其實在台灣一直以來都有學生赴陸念名校的例子。不過為何這補習班總是不貼出學生錄取大陸名校的榜單？補習教育文教基金會祕書長張浩然就表示，高中校長寫推薦信都會被關切了，補習班更不可能貼。

根據中評社報導，最近傳出許多高中校長替學生寫申請大陸大學的推薦信，甚至數量還不少。不過台灣高中生赴陸念書需要做好什麼心理準備呢？在補教業30年的張浩然表示，家長替孩子評估好是否能接受學習刺激，不放棄的繼續努力，否則最好別把孩子送到過去。

另外，張浩然更提到，近幾年更有73級分的學生到北大、清大都覺得不好唸。之前也曾有家長問他，孩子已經考上的台灣交通大學，卻拿不定主要是否要讓孩子到大陸念書，而張的建議則是，孩子在台灣可能是全校前3名，但到大陸念書面對的可能是每個省學校的前3名，一場考試下來，可能排名連前一百名都不到，孩子的失落感會不會很大？是不是能接受這樣的刺激，繼續努力？如果可以那放手讓孩子到大陸去才適合。

此外，張浩然也提到，台生赴陸念書已行之有年，但為何補習班榜單卻從未看過陸名校上榜？這是因為高中校長幫忙寫個推薦信都會被打電話關切、調查了，若是補習班公然貼出赴陸榜單，政府官員認為你沒有阻止學生赴陸，就是宣導學生去大陸念書，這樣的話補習班還能繼續活嗎？

最後，張浩然也表示，許多補習班老闆看到大陸唸書的市場，也確實都有規劃學生如何學簡體字、作大陸歷年高考考古題，與帶團去大陸考港澳台聯招等，但他也非常不建議補習班這麼作，之前台中就有補習班這樣做，但沒幾年就被「調查局」抓了，雖有市場但不合法，錢還沒賺到恐怕人就很難看了。

(中時電子報)