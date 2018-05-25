動物園「可食地景」好美味！「狼尾草」未到成熟被搶收

都市綠美化！「可食地景」美味又環保！台北市立動物園利用調製有機質堆肥，於兒童動物區及作業區內開闢了一畝畝的有機小田園，專門用來種植各式各樣的「可食地景」為動物們加菜。
近期「狼尾草」和「糯玉米」大豐收，趁著食材處於最鮮嫩狀況的當下，台北市立動物園特別邀請文山特殊教育學校的同學們，進行了一場「收割」與「食材處理」的環境教育課程，除了提升學員們自理生活的技能，也順便豐富許多動物的食材。
只是~~這驢子戶外活動場前方的「可食地景」怎麼好像缺了一角？！原來是新長出來的狼尾草實在太可口了，動物們等不及熟成，就自己搶先嚐鮮啦！
台北市立動物園利用草食動物的排遺以及動物們吃剩的植物枝條，每年調製300公噸的有機質堆肥，這些營養、健康、無毒的「黑金」，不僅供給園區的景觀樹木肥培使用，更是園區推動友善環境農法，種植各式各樣「可食地景」的秘密武器。
這次採收的紫黑糯玉米，由於富含多種維生素、口感軟糯，在市面上頗受消費者喜愛。另外自2016年8月起，園方透過台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場協助，取得紫色系的狼尾草，搭接動物戶外活動場周邊的景觀花台栽種展示，這兩種用途廣泛的經濟作物，在全程採取有機無毒的耕種方式之下，非常適合作為動物們的加碼食材。
採收下來一根根結實飽滿的玉米，經由文山特教的孩子們仔細的剝除外葉、沖洗乾淨並分切成小塊之後，再分送給兒童動物區的動物們享用。瞧瞧狐獴家族的每個成員，不分男女老幼都吃得津津有味。
靈長類的松鼠猴、黑冠松鼠猴及蜘蛛猴等，不光是嘴裡叨著、手裡拿著還覺得不夠，恨不得能出動靈活的腳趾頭再幫忙多拿幾個；原本懶洋洋躺在沙地上晒日光浴的桃園豬「小麗」，別看牠身型胖嘟嘟的，一嗅到玉米的香甜氣味時，立馬使出一招「彈地而起」的高難度動作，可見得使用友善農法種植出來的玉米有多好吃！
生活在都市裡的孩子們鮮少有機會能夠親近土地，這次文山特教的學員們，在動物園專業園藝同仁們的指導下，自己嚐試拿著鐮刀收割狼尾草餵給動物們享用，只是當大夥來到驢子戶外活動場時，看到景觀花台上的狼尾草怎麼缺了好幾株，內心不免疑惑，難道是當初栽植時漏掉了嗎？詢問之下，才發現原來是貪吃的驢子們抗拒不了美食當前的誘惑，早早的就將自己搆得到的狼尾草連根拔起、採收一空啦！
(中時電子報)