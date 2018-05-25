動物園「可食地景」好美味！「狼尾草」未到成熟被搶收

2018年05月25日 10:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

都市綠美化！「可食地景」美味又環保！台北市立動物園利用調製有機質堆肥，於兒童動物區及作業區內開闢了一畝畝的有機小田園，專門用來種植各式各樣的「可食地景」為動物們加菜。

近期「狼尾草」和「糯玉米」大豐收，趁著食材處於最鮮嫩狀況的當下，台北市立動物園特別邀請文山特殊教育學校的同學們，進行了一場「收割」與「食材處理」的環境教育課程，除了提升學員們自理生活的技能，也順便豐富許多動物的食材。

大家可以明顯的看出使用有機堆肥與市售培養介質種植玉米的生長差異（左：有機堆肥、右：市售培養介質）。（台北市立動物園提供）

只是~~這驢子戶外活動場前方的「可食地景」怎麼好像缺了一角？！原來是新長出來的狼尾草實在太可口了，動物們等不及熟成，就自己搶先嚐鮮啦！

台北市立動物園利用草食動物的排遺以及動物們吃剩的植物枝條，每年調製300公噸的有機質堆肥，這些營養、健康、無毒的「黑金」，不僅供給園區的景觀樹木肥培使用，更是園區推動友善環境農法，種植各式各樣「可食地景」的秘密武器。

這次採收的紫黑糯玉米，由於富含多種維生素、口感軟糯，在市面上頗受消費者喜愛。另外自2016年8月起，園方透過台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場協助，取得紫色系的狼尾草，搭接動物戶外活動場周邊的景觀花台栽種展示，這兩種用途廣泛的經濟作物，在全程採取有機無毒的耕種方式之下，非常適合作為動物們的加碼食材。

採收下來一根根結實飽滿的玉米，經由文山特教的孩子們仔細的剝除外葉、沖洗乾淨並分切成小塊之後，再分送給兒童動物區的動物們享用。瞧瞧狐獴家族的每個成員，不分男女老幼都吃得津津有味。

文山特教的學員們，在專業園藝同仁們的指導下，自己嚐試拿著鐮刀收割狼尾草。（台北市立動物園提供）

靈長類的松鼠猴、黑冠松鼠猴及蜘蛛猴等，不光是嘴裡叨著、手裡拿著還覺得不夠，恨不得能出動靈活的腳趾頭再幫忙多拿幾個；原本懶洋洋躺在沙地上晒日光浴的桃園豬「小麗」，別看牠身型胖嘟嘟的，一嗅到玉米的香甜氣味時，立馬使出一招「彈地而起」的高難度動作，可見得使用友善農法種植出來的玉米有多好吃！

生活在都市裡的孩子們鮮少有機會能夠親近土地，這次文山特教的學員們，在動物園專業園藝同仁們的指導下，自己嚐試拿著鐮刀收割狼尾草餵給動物們享用，只是當大夥來到驢子戶外活動場時，看到景觀花台上的狼尾草怎麼缺了好幾株，內心不免疑惑，難道是當初栽植時漏掉了嗎？詢問之下，才發現原來是貪吃的驢子們抗拒不了美食當前的誘惑，早早的就將自己搆得到的狼尾草連根拔起、採收一空啦！

(中時電子報)