下一個可能斷交的國家？網喊「這2國」最危險！

2018年05月25日 10:16 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

又一邦交國與我國斷交！非洲友邦布吉納法索24日宣布與我國斷交，我國1個月內狂掉2邦交國，僅剩18個，再創新低。有網友預言「下次可能斷交的國家」，可能為目前我國非洲地區僅剩友邦「史瓦帝尼」(原名史瓦濟蘭)，及中南美洲國家「海地」。

今年初大陸外長王毅出訪盧安達、安哥拉、加彭、及聖多美普林西比四國，王毅表示，希望所有非洲國家都能出現在中非合作的「全家福照片」裡，似乎預言，當時台灣在非洲僅有的唯二邦交國，可能出現斷交警訊。如今布吉納法索宣布與我斷交，我國在非洲地區的友邦僅剩史瓦帝尼。

網友在PTT指出，先前與我國斷交的多明尼加，與大陸談「30億美金援助計畫」，計畫執行鐵路、高速公路等基礎建設。而海地與多明尼加相鄰，「也是重點危險國家」。另外大陸外長王毅喊出「中非全家福」，網友也擔憂這兩個國家，與我國邦交「維持不了多久」

目前我國剩下的邦交國，包含中美洲的貝里斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。亞太地區有吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、所羅門群島、吐瓦魯國等國。非洲地區僅剩史瓦帝尼1國；歐洲地區有梵諦岡1國。發文網友稱，照國家分布，「巴拉圭恐也會守不住」。

其他網友紛紛跟著附和，「想花錢的可能只有中南美了」、「大洋洲基本上不重要 中美洲跟巴拉圭斷了就宣告死亡」、「史瓦濟蘭吧，蔡英文去過的最有可能」、「很多國家是看教廷面子，教廷沒了其他就跟著沒了」、「海地應該也快斷了啦 跟多明尼加在同一座島上」、「中南美洲+梵諦岡挖走，台灣的外交跟0邦交就沒什麼不同」

(中時電子報)