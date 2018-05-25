台南市宣布 比照高雄 發警消繁重與危險加給超勤津貼

2018年05月25日 10:20 中時 程炳璋

台南市警消期待多年的繁重與危險加給，終於在民代連番要求下，台南市代理市長李孟諺25日在台南市警5分局宣布正式編列在108年預算內，台南將比照高雄市模式發放，總經費約5億元左右，以不舉債為原則來籌編預算。

台南市警察局長黃宗仁表示，警察繁重加給制度原本是因應減少北警南調問題，這幾年社會演變，南部警察同仁工作吃重不輸北部，造成同工不同酬的聲音。台南市警察共4200人，最近警用裝備陸續更新，警局承諾增加為民服務品質與打擊犯罪效能，來回應市府投入資源。

李孟諺表示，台南市警消繁重與危險加給原本計畫等到確認各局室2019年度預算籌編後，6月底再宣布，但各界期待答案，因此提前公布，台南將比照高雄市模式編列預算，下半年就把預算送到議會審議，籌編內容在年底選舉前定案，沒有選舉支票問題，預算以不舉債為原則，不會排擠其他資源。

台南市警消共5000餘人，會根據勤務狀況發放繁重與危險加給，外勤人員發放的比例會高於內勤人員，另外超勤津貼也會補足至1萬7000元。

對於市府日前頻以沒錢回應各界對警消危險加給的要求，卻突然宣布願意編列，台南市新聞處長許淑芬表示，市府財政的確沒錢，但從未對警消危險加給做出決定，市府一直以來只說「重視權利、審慎考慮」，預算都在籌編當中，強調從未說不編。

(中時 )