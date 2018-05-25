台南市宣布 比照高雄 發警消繁重與危險加給超勤津貼

台南市代理市長李孟諺（黑西裝者）25日宣布2019年將編列台南市警消5000餘人的繁重與危險加給。（程炳璋攝）

友善列印
中時

台南市警消期待多年的繁重與危險加給，終於在民代連番要求下，台南市代理市長李孟諺25日在台南市警5分局宣布正式編列在108年預算內，台南將比照高雄市模式發放，總經費約5億元左右，以不舉債為原則來籌編預算。

台南市警察局長黃宗仁表示，警察繁重加給制度原本是因應減少北警南調問題，這幾年社會演變，南部警察同仁工作吃重不輸北部，造成同工不同酬的聲音。台南市警察共4200人，最近警用裝備陸續更新，警局承諾增加為民服務品質與打擊犯罪效能，來回應市府投入資源。

李孟諺表示，台南市警消繁重與危險加給原本計畫等到確認各局室2019年度預算籌編後，6月底再宣布，但各界期待答案，因此提前公布，台南將比照高雄市模式編列預算，下半年就把預算送到議會審議，籌編內容在年底選舉前定案，沒有選舉支票問題，預算以不舉債為原則，不會排擠其他資源。

台南市警消共5000餘人，會根據勤務狀況發放繁重與危險加給，外勤人員發放的比例會高於內勤人員，另外超勤津貼也會補足至1萬7000元。

對於市府日前頻以沒錢回應各界對警消危險加給的要求，卻突然宣布願意編列，台南市新聞處長許淑芬表示，市府財政的確沒錢，但從未對警消危險加給做出決定，市府一直以來只說「重視權利、審慎考慮」，預算都在籌編當中，強調從未說不編。

(中時 )

男上山採藥失蹤 友深谷尋獲已頭… 他只有國中畢業 竟當了8年冒牌牙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。