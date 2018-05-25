籃球場被丟垃圾 台中里長氣炸抓亂丟民眾

文山里籃球場，近一個月來，球場特定角落，常被丟一整袋的垃圾，里長黃美玉裝了監視器，勢必要抓到偷丟垃圾的人。（黃國峰攝）

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文山里籃球場晚間關燈後，來打籃球的部分民眾，留下滿地的垃圾，里長黃美玉開玩笑的說：「再這樣的話要收費喔！」呼籲民眾還是把垃圾帶走。（黃國峰攝）
文山里籃球場是文山里僅有的運動設施，原本計畫作為停車場，是里辦公室費盡心思，好不容易爭取來的一個免費場地。（黃國峰攝）

文山里籃球場，近一個月來，發現有沒公德心的民眾，看準球場有人清理，拿著家裡整袋的垃圾就往球場角落裡丟，加上球場上部分打球的民眾把塑膠袋、空罐留在球場，讓球場都是垃圾，里長黃美玉呼籲打球民眾把垃圾帶回家，現也已裝上監視錄影器， 要抓偷丟垃圾的人，並歡迎檢舉。

里長黃美玉指出，這個籃球場是文山里僅有的運動設施，原本計畫作為停車場，是里辦公室費盡心思，好不容易爭取來的一個免費場地，當初設立的目的，就是希望讓在地民眾都能來此散步、打球，成為休閒運動、伸展筋骨的好地方。

黃美玉指出，現在有民眾反應，球場10點就關燈，但到了凌晨還有人在打籃球，嚴重影響附近民眾安寧，投訴電話打到里辦響不停。近一個月來球場角落更常被不肖人士丟一整袋的垃圾，有守望相助隊發現有人半夜騎著摩托車來，丟了整袋垃圾就跑。也發現附近的移工宵夜後經過，就把手上的垃圾往球場裡丟。

黃美玉說，自己還曾經親自抓到拿整袋垃圾近來球場的人，問他做什麼，他還若無其事說丟垃圾啊！經過質問，那人才跑掉，此舉讓黃美玉氣炸了，決定裝監視錄影器，勢必抓到人，並歡迎檢舉，若抓到警察局報案，里長個人提供1千元獎金。呼籲來此運動的朋友們，順手將垃圾帶回家，並發揮公德心，順便將環境整理一下，相信文山里籃球場，將是一個既清潔又美觀的運動好場所。

(中時 )

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