1個月斷2友邦 藍黨團擬邀蔡英文赴立院國情報告

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中時

布吉納法索昨宣布與我斷交，成為蔡英文總統上任以來第4個與台灣斷交的友邦。國民黨立法院黨團表示，1個月內連續丟2個友邦，中華民國的外交處境已瀕臨全面崩盤的危機，事態的發展嚴重打擊民心士氣，呼籲朝野黨團儘速協商，安排時程邀請蔡總統至立法院做國情報告，提出具體有效的因應對策。

國民黨團書記長李彥秀表示，民進黨政府意識形態治國，各式各樣的「去中國化」施政，導致兩岸關係迅速冰凍；劃錯線的親美、日抗中外交政策，導致台灣成為中美日霸權抗衡下被犧牲的棋子；加以行政院長賴清德「務實台獨工作者」言論的火上加油，激怒對岸報復性行為。蔡總統若不能盱衡兩岸與國際局勢的現況，務實調整外交思維與路線，只會引發更嚴重斷交潮。

藍委許毓仁提到，今年WHA帛琉、瓜地馬拉及宏都拉斯3友邦並未簽署支持台灣參與WHA提案，擔憂年底邦交國可能會減到15個、甚至更低。蔡總統身為主掌外交最高首長，有義務也有責任到立法院向人民報告。

擔任外交國防委員會召委的藍委呂玉玲則說，上週委員會安排外交部長吳釗燮來做專案報告，吳釗燮在會中竟說「邦交穩固、審慎樂觀」，明明有斷交跡象，外交部也有掌握，卻對立法院說謊粉飾太平，為此譴責外交部。呂玉玲說，下週她也會安排斷交事件專案報告，讓外界了解現在的外交情勢。

(中時 )

下一個可能斷交的國家？網喊「這… 布吉納法索與我斷交 柯P：盡力維…

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