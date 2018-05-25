台灣鯛無極限！護理師最恨的10大地雷幹話 千萬別踩

2018年05月25日 10:29 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

醫護人員工時長、壓力大，每天要應付上百名病患，面對形形色色病人及千奇百怪的要求，常常分身乏術，若是遇到無理又難纏的奧客台灣鯛，一不小心可能也會讓他們理智斷了線。根據DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，護理人員最討厭聽到的10大爛病患幹話，讓他們忍不住想大喊「別再讓我聽到這句話！」

1.「不爽不要做啊」

很多人自認「付錢的最大」，把護理師當自家傭人使喚，舉凡倒水、換尿布通通來，甚至嗆聲「不爽不要做」！

2.「護士不就是高級看護嗎？」

目前醫病比懸殊，大醫院裡一個護理師恐怕得照料將近10床的病人，包括病人的睡眠、飲食、用藥等，但並不屬於誰家的個人看護，不應糟蹋他們的專業。

3.「護士不是很有愛、很會照顧小孩？」

這就好像說女生婚後就要在家相夫教子的刻板印象一樣，雖然護理師各科、各種醫學知識都要學到，但並不是骨科護理師就很會摸骨、小兒科護理師就要很愛小孩。如果遇上吵鬧不休的小孩、粗暴無禮的家屬，恐怕連聖母瑪利亞都愛不下去！

4.「護士算什麼東西？叫醫生來」

醫師總是被認為比護理師更神，當護理師常常在勞心勞力照顧病患後，還要備罵「走開！叫醫師來」、「我在跟醫師說話，你不要插嘴」，讓他們怒在心裡口難開。

5.「你們應該要體諒病患、體諒家屬」

護理人員不該被用更高的道德標準看待，「體諒應該是要給懂得互相的人」，想要有同等的對待，你也應該要尊重對方的專業和職業，才能贏的別人的尊重。

6.「欸！你怎麼不去吃飯啊？」

問護理師怎麼不去吃飯就好像問工程師怎麼會爆肝一樣讓人無奈，日夜顛倒是日常，三餐不正常才是正常，時常是一杯手搖飲撐過一天班，應付不完的家屬提問及醫生指示，能偷個空休息恐怕已經是萬幸。

7.「做護士不錯啊，以後嫁給醫師當醫師娘啊！」

好像每個人都覺得，醫生配護理師是個完美組合，婆媽總是說嫁醫生好，錢多、社經地位又高，但他們不禁想問，「啊這麼厲害妳怎麼不自己嫁一個呢？」

8.「有沒有比較快好的藥？」

這句話對護理師來說簡直是天方夜譚！恐怕會白眼翻到天靈蓋去，什麼病就吃什麼藥，該怎麼休息、怎麼治療就得慢慢來，世界上如果有什麼靈藥能吃了馬上好，還需要醫生做什麼？

9.「護士不是穿得漂漂亮亮就好嗎？」

聽到這句話護理師恐怕也真的想喊：「我也很希望可以穿得漂漂亮亮就好！」有誰讀了這麼多年書，入行後就得為病患把屎把尿，還得被醫生使喚，學得不比醫生少，賺的錢卻不是同價。「白衣天使」代表的全白制服，不是讓人拿來幻想的！

10.「你們院長在不在？跟他說我是XXX」

不論在餐廳或各種服務場所，總是有人想靠關係指認店長、老闆是麻吉，就是為了那一點點的人情折扣。看到人滿為患的診間及一位難求的病床時，只想要靠關係「找朋友」的，還是省省吧！

網友KUSO「佛系護理師」不能生氣，不到茶、不客房服務、不微笑、不鞠躬哈腰，緣分到了，自然會被寫院長信箱。

(中時電子報)