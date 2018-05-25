愛生態！拚友善親水空間！未來北海岸不一樣

龜吼漁港附近_維納斯海岸風光。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

拚觀光、拚環保！新北市政府為回復海岸自然景色及打造漁港友善親水空間，爭取行政院前瞻建設計畫「全國水環境改善計畫」，並經核定補助計畫總經費約1.9億元，計畫分2批執行，第1批拆除3處漁作功能降低漁港，恢復自然海岸，第2批規劃3處觀光遊憩發達漁港，進行漁港景觀改善，營造港區友善遊憩空間。

綠石槽海岸線警告牌示。（新北市漁業處提供）

第1批水環境改善工程-老梅、中角及永興漁港

新北市漁業處表示，第1批水環境改善工程，執行老梅、中角及永興漁港設施拆除作業，這3處漁港均無漁船停泊，今(107)年1月動工，進行漁港曳船道及3座防波堤等設施拆除，計拆除228公尺，總經費為836萬元，預計於7月底完成，屆時可恢復海域環境面積約1.7公頃(海岸線約2.62公里)，可提供民眾更多親水空間。

目前第1批工程老梅漁港拆除作業已完成，周邊著名老梅綠石槽景觀，由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處在海岸線設立警告牌示，民眾對於綠石槽若有想了解之處，或相關舉報事項，可與該處管理課連絡(02-86355100)。提醒民眾，賞景時勿踩踏破壞生態景觀，大家共同維護北海岸自然美景。

第2批水環境改善工程-淡水第一、富基及龜吼漁港

漁業處說明，第2批水環境改善計畫，針對淡水第一、富基及龜吼漁港等3處民眾熱門到訪漁港，其中淡水第一漁港位於淡水捷運站到淡水漁人碼頭水岸觀光遊憩中心點，規劃在港區設置水岸步道，串連民眾旅遊動線，另於具有觀光魚市富基漁港，規劃進行鋪面改善工程，提昇港區環境與遊憩空間；此外，龜吼漁港鄰近維納斯自然海岸，亦為萬里蟹重要產地之一，更是大啖海鮮好去處，將規劃環港步道及管線地下化，營造整體水岸環境，提供民眾更優質休閒空間。目前第2批水環境改善工程尚在規劃設計，預計今年底前進行發包作業，可望108年底完工，將可改善海岸環境面積計約4.5公頃，優化北海岸水岸遊憩觀光廊帶。

農業局長李玟表示，為提升新北市漁港友善環境、觀光遊憩空間及保育北海岸生態環境，農業局不遺餘力爭取前瞻建設，讓自然生態能夠永續發展，也讓新北市漁港環境及相關遊憩空間，能越做越好。

(中時電子報)

淡水第一漁港環境改善模擬圖！水岸步道 完整觀光廊帶。（新北市漁業處提供）
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