炎炎酷夏熱浪逼人 瞬間消暑都靠這瓜！

2018年05月25日 10:32 中時電子報 綜合報導

炎炎夏日熱浪席捲全台，正當國人揮汗如雨叫苦連天之際，被視為消暑盛品的花蓮大西瓜及時上市！花蓮縣政府表示，花蓮大西瓜已邁入產期與正式開賣，即日起分別於新北市等地舉辦行銷展售活動，來片花蓮大西瓜，入口又甜又沙，保證可以清涼一夏。

花蓮縣府農業處處長羅文龍指出，西瓜有「瓜果之王」的美譽，不但消暑解渴，同時富含人體所需的維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B12、C、鉀、鎂、磷等多種營養成份。台灣西瓜產地雖多，但以花蓮大西瓜品質最受肯定，每次夏季上市，都會造成搶購熱潮，因此大西瓜可說是花蓮縣的「綠鑽」產業，今年第一期西瓜栽培面積約1,500公頃，西瓜總產量達3萬7,500公噸，居全台之冠。

羅文龍表示，選購西瓜謹記三大要訣，第一是果形端正飽滿，西瓜蒂頭新鮮，表示是剛採鮮瓜；第二是外皮光滑、瓜皮花紋適當的開放；第三是輕拍西瓜，聲音如同輕拍胸口沉厚震顫，這都顯示瓜的成熟度適宜。另外，他提醒說，西瓜不宜冰存太久，採收後存放三天的品嚐風味最佳。

為了讓民眾品嚐到剛上市的美味花蓮大西瓜，花蓮縣府將在新北市板橋區農會、土城區海山捷運廣場與保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社等地，陸續開始舉辦盛大的行銷展售活動。

此外，花蓮各產地農會及合作社也將在各縣市舉辦花蓮大西瓜行銷展售活動，歡迎全國民眾共襄盛舉，或直接電洽花蓮縣各產地農會及合作社包括玉溪地區農會、瑞穗鄉農會、鳳榮地區農會、壽豐鄉農會、花蓮縣農會、保證責任花蓮縣蔬菜運銷合作社等處，選購質優味美的花蓮大西瓜。各地行銷展售會日期地點與訂購窗口，請參見下表。

(中時電子報)

107年度花蓮縣西瓜產季行銷展售活動一覽表。（花蓮縣政府提供）